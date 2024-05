Slovenci prosvjeduju protiv centra za azilante na graničnom prijelazu: 'To nas uznemirava'

Mještani slovenskih Brežica su se u subotu ponovno okupili na graničnom prijelazu Bregana kako bi prosvjedovali protiv centra za azilante koji vlada tamo želi otvoriti. Prema procjeni organizatora, oko 250 ljudi se okupilo na platou neposredno uz granični prijelaz Bregana/Obrežje između Slovenije i Hrvatske, na mjestu gdje bi trebali biti postavljeni kontejneri centra za azilante, a skup je prošao bez incidenata.

Događaj su na poziv mještana organizirale mjesne zajednice Velika Dolina i Jesenice, prenosi slovenska agencija STA. Sudionici skupa su upozorili da centar ne pripada u tu sredinu, a naročito ne na predviđenom mjestu. "Stambeni kontejneri trebali bi stajati na dijelu parkirališta namijenjenom kamionima, na vrućem asfaltu i bez ikakvog hlada. Bili bi postavljeni neposredno uz terminal, odnosno cestu kojom voze kamioni", upozorio je Slavko Bizjak, potpredsjednik mjesne zajednice Jesenice, dodavši da takvi uvjeti nisu humani.

Bizjak smatra da lokacija nije prikladna ni iz sigurnosne perspektive jer je vjerojatno da će se migranti, čije kretanje u centru nije ograničeno, pokušati popeti na kamione i njima se probiti dublje u Europsku uniju. Također, napuštat će centar i prolaziti kroz okolna mjesta, što je sporno iz perspektive sigurnosti mještana, a nema ni infrastrukture potrebne za boravak na predviđenoj lokaciji centra, drži Bizjak.

Bizjak je rekao da će nastaviti organizirati skupove dok ne dobiju jamstvo da u njihovoj blizini neće biti centra za azilante. Općina također stoji iza mještana. Općinski načelnik Ivan Molan je kazao da su Brežice pristale na otvaranje centra za registraciju migranata na graničnom prijelazu, no ne i na centar za azilante pored njega. Dodao je da predviđena lokacija nije primjerena za to.

Molan tvrdi da prema zadnjim informacijama Katarine Štrukelj, upraviteljice Ureda vlade za skrb i integraciju migranata, najvjerojatnije neće biti potrebe za centrom za azilante u Obrežju, no da o tome nisu primili nikakvih dokumenata. "To nas uznemirava. To je stvarno izvanredna arogancija vlade", rekao je. Vlada je krajem veljače odlučila za smještaj tražitelja međunarodne zaštite organizirati centar na području bivših graničnih prijelaza Obrežje i Središće ob Dravi. Obje općine se tomu protive te su osporile odluku na općinskom sudu. Sud razmatra obje tužbe te će svoju odluku objaviti krajem svibnja.

