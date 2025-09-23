Naši Portali
Slavlje poezije

Slišuriću povelja 'Visoka žuta žita', Gatalici 'Duhovno hrašće'

Fabo
Autor
Vedran Balen
23.09.2025.
u 08:48

Pjesnički susreti u Drenovcima tradicionalna su manifestacija koja okuplja renomirane pjesnike iz Hrvatske i susjednih zemalja, ali i mlade neafirmirane autore

U Općinskoj narodnoj knjižnici u Drenovcima kraj Županje održani su ovogodišnji, 36. po redu Pjesnički susreti na kojima je povelja "Visoka žuta žita" Društva hrvatskih književnika dodijeljena za sveukupni književni opus i trajni doprinos hrvatskoj književnosti pjesniku Ivanu Slišuriću.

Nagradu "Duhovno hrašće" za najbolju pjesničku zbirku autora iz Slavonije, Baranje i Srijema koja je objavljena između dvaju susreta, dobio je Daruvarčanin Goran Gatalica za knjigu pjesama "Povratak u Getsemani" (Tonimir, Varaždinske Toplice, 2025.).

Nagrada za najbolji neobjavljeni rukopis pripala je mladoj pjesnikinji iz Cerne Božici Nesek.

Postavljena je i izložba poetskih prvijenaca Pjesničkih susreta koji pobuđuju zanimanja i mladih i starih te pokazuju kako velika kulturna događanja ne moraju biti samo u velikim urbanim centrima, rekao je predsjednik Duhovnoga hrašća Andrija Matić.

Pjesnički susreti u Drenovcima tradicionalna su hrvatska pjesnička manifestacija na kojoj nastupaju renomirani pjesnici, članovi Društva hrvatskih književnika iz Hrvatske i susjednih zemalja, ali i mlade neafirmirane autore iz Slavonije koji tek započinju svoj književni put.

