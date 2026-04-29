© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
ŠKOLJKE NA PLAŽI

Bivši šef FBI-ja napisao četiri brojke, sad mu sude zbog prijetnje smrću Trumpu

James Comey
Foto: REUTERS
1/2
VL
Autor
Marijeta Nekić/Hina
29.04.2026.
u 23:44

Comey se pojavio na sudu zbog dvije optužbe, uključujući prijetnju životu predsjednika i slanje prijetnji preko državnih granica. On nije govorio, ali je njegov odvjetnik Patrick Fitzgerald rekao da je riječ o osvetničkom progonu.

Bivši direktor FBI-ja James Comey pojavio se u srijedu na saveznom sudu u Virginiji, dan nakon što je optužen zbog objave na društvenim mrežama za koju tužitelji tvrde da je prijetnja predsjedniku Donaldu Trumpu. Comey se pojavio na sudu zbog dvije optužbe, uključujući prijetnju životu predsjednika i slanje prijetnji preko državnih granica. On nije govorio, ali je njegov odvjetnik Patrick Fitzgerald rekao da je riječ o osvetničkom progonu.

Optužbe se odnose na objavu koju je Comey objavio na Instagramu prošlog svibnja, a prikazuje školjke na plaži posložene tako da tvore brojeve "86 47". Broj "86" je žargonski izraz koji potječe iz ugostiteljske industrije i može značiti "riješiti se" ili izbaciti nekoga. Druga brojka je moguća referenca na Trumpa kao 47. američkog predsjednika. U optužnici se navodi da bi ju razuman primatelj poruke protumačio kao prijetnju. Comey je izbrisao objavu ubrzo nakon što je objavljena, rekavši da nije bio svjestan da su brojevi povezani s nasiljem.

Američki prekršajni sudac naredio je puštanje Comeyja na slobodu i nije postavio nikakve posebne uvjete. Njegovo sljedeće pojavljivanje na sudu očekuje se u Sjevernoj Karolini. Comey je rekao da je nevin i da će se boriti protiv optužbi. Dugogodišnji Trumpov neprijatelj suočio se s dva kaznena postupka tijekom Trumpove druge administracije. Prethodni slučaj u kojem ga se optužuje za laganje Kongresu odbacio je savezni sudac. Trump godinama kritizira Comeyja zbog njegove uloge u nadzoru FBI-jeve istrage o navodnim vezama između Trumpove prve predsjedničke kampanje i ruskih dužnosnika 2016. godine.

Ključne riječi
Donald Trump James Comey

