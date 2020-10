Slavica: I da nismo pokrenuli akciju koja je, na žalost, tragično završila, ja bih isto bio kriv

Navikao sam se. Teško je. Prošlo je 13 godina i očekujem kraj ove agonije. Ja sam svoju kaznu već prošao. Stradali vatrogasci bili su moji prijatelji i kolege, i izuzetno mi je teško zbog onog što se dogodilo. Sve bih dao da se to nije dogodilo. No i da nismo pokrenuli akciju koja je, na žalost ovako tragično završila, ja bih isto bio kriv. Obiteljima preminulih još jednom mogu ponoviti da mi je iskreno žao zbog svega - kazao je Dražen Slavica jučer nakon što je na Vrhovnom sudu održana sjednica na kojoj se raspravljalo o žalbama na nepravomoćnu presudu kojom je oslobođen krivnje zbog kornatske tragedije.

Riječ je o jednoj od najvećih poratnih tragedija u Hrvatskoj kada je 2007. u gašenju požara na Kornatu živote izgubilo 12 vatrogasca. Preživio je jedino Frane Lučić, kojem je bilo opečeno 80 posto tijela.

Što se tiče Slavice, njega je tužiteljstvo označilo kao osobu koja je odgovorna za kornatsku tragediju. Zbog toga mu se već dva puta sudilo i oba je puta nepravomoćno oslobođen optužbi. Prvu je presudu Vrhovni sud ukinuo zbog proceduralnih razloga, a o drugoj, koja je donesena na Županijskom sudu u Zadru 2018., jučer se raspravljalo na Vrhovnom sudu.

VIDEO Obilježavanje 13. obljetnice stradavanja vatrogasaca na otoku Kornatu

Tužiteljica Zorka Fumić obrazložila je svoju žalbu te je tražila da se nepravomoćna presuda ukine te odredi novo suđenje.

- Tužiteljstvo je predložilo da se čitaju nalazi vještačenja koji su proveli vještaci CKV-a te da se ti vještaci ispitaju. Sud se o tome nije očitovao, odnosno nije naveo ni da prihvaća taj prijedlog ni da ga odbija. Za neke dokazne prijedloge koji su odbijeni nije jasno jesu li odbijeni kao nevažeći, odugovlačeći ili kao nešto treće. Sud je pozvao vještake iz CKV-a, no nije ih ispitao kao vještake, već kao svjedoke - nabrajala je Z. Fumić razloge zbog kojih bi se po stavu tužiteljstva nepravomoćna oslobađajuće presuda Slavici ponovo trebala ukinuti.

Očekivano, Čedo Prodanović, branitelj Dražena Slavice ima sasvim drugačiji stav. Naveo je da nije točno da je Slavica dao dvije opečene obrane.

- U istrazi je dao okvirnu obranu bez detalja, dok je na raspravi tu obranu nadopunio dokazima koji su njemu išli u prilog. Iz čitavog postupka proizlazi kako ŽDO smatra da je Slavica sabotirao akciju spašavanja, iako je 19 puta zvao i razgovarao s osobom koja je koordinirala spašavanje. Bio je zapovjednik vatrogasne postrojbe, no nije bio zapovjednik spašavanja. Nakon 13 godina tvrditi da je pogrešno i nepotpuno utvrđeno činjenično stanje u postupku u kojem je bilo 150 rasprava te je na dva suđenja ispitano oko 100 svjedoka je deplasirano, da ne kažem nepristojno. Stav je obrane da je u ovom slučaju bila riječ o nesreći, a sve drugo je pokušaj tužiteljstva da jednu tragediju završi ovako, jer za smrt 12 ljudi netko mora biti odgovoran. No ne znam kako netko može biti odgovoran za rijetki prirodni fenomen koji je uzrok požara. A ako bi netko i bio odgovoran, to sigurno ne može biti onaj tko je od požara bio udaljen 20, 30 kilometara - kazao je Prodanović.

Zatražio je da se Slavicu oslobodi kaznene odgovornosti, o čemu će odlučiti vijeće Vrhovnog suda koje čine suci Marin Mrčela, Perica Rosandić i Ratko Šćekić.