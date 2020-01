Beljak o atentatima UDBA-e: Samo 100? Očito nedovoljno, Sladoljev: Ili isprika ili ostavka

Skandalozna izjava predsjednika HSS-a Kreše Beljaka koji je komentirajući tvit Katie Pavlich, američke konzervativne komentatorice hrvatskih korijena, napisao kako UDBA "očigledno nije pobila dovoljno emigranata" izazvala je oštru reakciju MOST-ovog saborskog zastupnika koji zahtjeva njegovu ostavku ako se ne ispriča.

Rasprava se pokrenula tako što se jedan korisnik nadovezao na stariji tvit Katie Pavlich navodeći, između ostalog, da je da je od 1945. do 1990. UDBA počinila preko 100 političkih atentata izvršeno izvan Jugoslavije

"Preko 100?? Očigledno nedovoljno. Vidjeli smo tko je radio sranja i tko je uzrokovao ratove od '91. do '99. Fašisti u bivšoj Jugoslaviji i drugim zemljama koji su nažalost pobjegli UDBA-i", uzvratio je jučer predsjednik HSS-a.

Over 100?? Obviously not enough. We sow who did the shit and who made all of the wars from 91. to 99. Fascist in ex-YU and in other countries who unfortunately escaped UDB-a.