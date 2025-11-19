Skupina mlađih osoba na razgovoru u policiji zbog požara Vjesnika?

Nekoliko mlađih osoba nalazi se u policiji na obavijesnim razgovorima zbog sumnji da bi mogli biti povezani s potencijalnom paljevinom Vjesnikova nebodera, doznaje Jutarnji list. Osobe za sada nisu u svojstvu osumnjičenika, no policija navodno ima saznanja na temelju kojih ih povezuje s mjestom požara.

Vjesnikov neboder, podsjetimo, izgorio je u noći s ponedjeljka na utorak. Nakon današnjeg pregleda opožarenog Vjesnikova nebodera, statičari su zaključili da je zgrada i dalje opasna za ljude pa u nju zasad nitko ne može ulaziti, a takvo će stanje potrajati do sljedećeg tjedna kada slijedi još jedna analiza. Kako je rekao statičar Mario Uroš, Vjesnikov neboder jutros je najprije pregledan dronovima izvana, uključujući sve konstrukcijske elemente koji su vidljivi, što je osiguralo prostor i omogućilo statičarima da uđu i pregledaju detalje unutrašnjosti same zgrade. "Zaključak je da je zgrada i dalje takva da se ne može unutra ulaziti", istaknuo je Uroš.

Vatrogasne postrojbe, dodao je, napravile su 99 posto posla. Ovo što je ostalo, to je samo nekakvo izdimljavanje koje će se relativno brzo ugasiti, i smiriti, a njima ostaje varijanta s vodenim topovima da riješe bude li potrebe", istaknuo je Uroš. Rekao je i da je temperatura unutar nebodera i dalje visoka, ne kao u vrijeme požara, ali će potrajati još neko vrijeme prije nego što se spusti na sobnu temperaturu. Stupovi i nosivi elementi još su topli i dok je tako, istaknuo je, ne može se garantirati sigurnost niti pustiti bilo koje službe u zgradu.

Treba im, kaže, još bar nekoliko dana da vide prvo hoće li se pukotine, koje se pojavljuju na nekim stupovima, dalje širiti. Precizirao je da su oštećenja vidljiva, a postoje i nevidljiva oštećenja jer su ti elementi bili izloženi jako visokim temperaturama. "Beton je izgubio dio svoje čvrstoće, 8. i 9. te 15. i 16. kat u potpunosti su izgorjeli. Vidi se to i po boji betona i po mnogim pokazateljima, potpuno su izgorjeli i drugi elementi na tim katovima. To je zapravo strašno. Sve skupa izgledalo je dosta, dosta loše jer je visoka temperatura trajala jako dugo", opisao je Uroš.

U sljedećim danima pratit će se stanje kako bi se što prije moglo pristupiti hitnoj sanaciji i raščišćavanju, odnosno kako bi se uopće moglo pristupiti zgradi te kako bi sve službe mogle napraviti svoj dio posla, uključujući i očevid. Uroš je također rekao kako unutar zgrade još postoje džepovi koji su topli i vrući kao i beton, i to se sve mora ohladiti da bi se znalo na čemu su. Sljedeći tjedan bi se trebao znati bar, istaknuo je, okvirni plan što i kako dalje. Do tada i dio Slavonske avenije ostaje zatvoren za sav promet.

"Ovo je isključivo radi sigurnosti svih sudionika u prometu, od toga da izleti komad stakla i pogodi nekoga u automobil, u glavu, na biciklu, tako da uistinu sve mjere radimo da maksimalno zaštitimo sve sudionike u prometu, tko god prolazi uz Vjesnikov neboder", rekao je zamjenik pročelnika Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, civilnu zaštitu i sigurnost Marko Vezlek. Istaknuo je da su postavljeni prometni redari i policijski službenici na okolnim raskrižjima kako bi se osigurala što bolja protočnost prometa, ali i građani moraju biti svjesni da nema tih mjera koje mogu zamijeniti 100 tisuća dnevnog prometa Slavonskom avenijom. Pozvao je građane da u što većoj mjeri koriste javni prijevoz te da imaju razumijevanja jer je "to izvanredan događaj".

Posebni savjetnik ministra prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Dominik Skokandić rekao je kako je trenutačno jedini prioritet sigurnost građana, ponajprije vatrogasaca, kojima treba čestitati na svemu što su napravili, ali i sugrađana, odnosno korisnika Slavonske avenije. Dodao je i kako je prerano govoriti o ikakvoj sudbini Vjesnikova nebodera.