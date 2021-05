Škoro: Bez obzira tko pobijedi stat ćemo nasuprot ljevice koja želi osvojiti Grad Zagreb

Kandidat za zagrebačkog gradonačelnika i predsjednik Domovinskog pokreta Miroslav Škoro došao je u stožer praćen ovacijama i pljeskom članova i simpatizera. "Slušajući rezultate Domovinski pokret je vrlo sustavno gradio ovu priču. Svašta su nam govorili. Govorili su da se furamo na moje ime i prezime. Mi postojimo samo godinu dana, a napravili smo ogromne rezultate", kazao je Miroslav Škoro.

"Stranka koja u puno općina, gradova i iza sebe u Zagrebu ostavila dvije velike stranke. Zahvaljujem svima koji su izašli na izbore, zahvaljujem onima koji su dali svoj glas Domovinskom pokretu, zahvaljujem svim protukandidatima, zahvaljujem svim medijima i mislim da nas i oni počinju ozbiljno doživljavati", kazao je. Zahvalio je svim suradnicima i volonterima.

"Pred nama je drugi dio ove kampanje i u tom drugom dijelu ja se nadam da ćemo nastaviti s uzlaznim trendovima. Nisam od onih ljudi ili političara koji će proglašavati pobjedu. Ono što mogu reći kada je u pitanju Grad Zagreb vidjet ćemo što će donijeti noć i prebrojavanje. Poručujemo bez obzira tko pobijedi, Jelena, Davor ili Miro stat ćemo nasuprot naletu ljevice koja želi osvojiti Grad Zagreba", kazao je Škoro.

"Nasuprot ovakve ljevice koja je uistinu pomalo na mahove pokazivala kroz svoje djelovanje elemente onoga na čega se niti Hrvatska niti Zagreb ne smiju vratiti. Uvjeren sam da ćemo u drugom krugu pokazati da postoji dovoljno razuma, dovoljno pameti da u jednoj argumentiranoj raspravi raskrinkamo to što se zove zeleno-lijeva koalicija, to niti je zeleno niti je samo lijevo, to je prije svega ekstremno lijevo i to će biti zaustavljeno u drugom krugu", kazao je Škoro.

Velika je razlika, veliki je posao pred nama s vjerom u Boga i uz vašu pomoć da ćemo slaviti za dva tjedna gradonačelnika ili gradonačelnicu Grada Zagreba koja neće biti nikakve zelene ili lijeve koalicije. To će biti osoba koja nastavlja tradiciju Grada Zagreba koja nastavlja sve ono što suvremena demokracija u svijetu je", rekao je u svom govoru.

Video: Atmosfera u Domovinskom pokretu