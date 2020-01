Škaljarski i kavački klan ratuju šest godina, u sukobima ubili više od 30 ljudi

– U ovoj državi sami moramo istraživati tko nam je i za čiji interes podmetnuo dokaze na osnovi kojih nam je presuđeno. Crnogorske službe godinama me preko plaćenika iz pojedinih medija prozivaju da sam famozni šef klana koji navodno iza sebe ima neku vojsku i milijune eura, a ja sam u Crnoj Gori posljednjih godina bio svega nekoliko puta – revoltirano je Kotoranin Igor Dedović govorio prije dvije i pol godine nakon što mu je sutkinja “odrezala” 26 mjeseci zatvora zbog krijumčarenja oružja i eksploziva.

O crnogorskom škaljarskom klanu, tvrdio je tada, znao je tek onoliko koliko je pročitao u medijima, ali da to baš i nije tako, svjedoče scene koje su se u nedjelju navečer odigrale u grčkoj prijestolnici.

Žena ranjena, dijete u šoku

Igor Dedović i Stevan Stamatović, koji također slovi kao jedan od visokopozicioniranih Škaljaraca, sjedili su sa svojim obiteljima u jednom atenskom restoranu kada su ih okružila, a potom i hicima u glavu likvidirala četvorica muškaraca za kojima tamošnja policija još traga.

– Ubojice su bili profesionalci i, prema načinu na koji barataju oružjem, vrlo su iskusni. Svoje žrtve mirno su nanišanili. Ispalili su dvadesetak hitaca da bi ubili dvije osobe, što upućuje na njihovu odlučnost da ih ubiju. Obojici su pucali u glavu. U restoran su ušli mirno, u prvom trenutku svi su pomislili da su gosti – otkrio je grčkim medijima jedan atenski policajac. Dvostruko ubojstvo odigralo se u svega tridesetak sekundi, nakon čega su napadači, među kojima su trojica bila u dvadesetim godinama, a jedan u četrdesetima, pobjegli džipom. Kao slučajna žrtva u ovom prepadu našla se i Stamatovićeva supruga koja je prevezena u bolnicu s ozljedom noge, a sve je gledalo i dijete koje je pod nadzorom psihijatara zbog šoka koje je pretrpjelo. Inače, ubijenog Stevana Stamatovića 2016. povezivalo se s ubojstvom tadašnjeg vođe navijača Partizana Aleksandra Stankovića koji je bio poznat pod nadimkom Sale Mutavi, ali i s navodno pripremanim atentatom na današnjeg predsjednika, a u to vrijeme premijera Srbije Aleksandra Vučića. On je preko svog odvjetnika, naravno, negirao bilo kakvu upletenost u te slučajeve, prozivajući medije da ne vode računa o onima o kojima pišu, da se igraju istražitelja i obmanjuju javnost objavljujući naručene tekstove.

– Kada o nekome ne znaju ništa, novinari onda puste mašti na volju i ljude ubacuju u klanove. Nije mi jasno kojom metodologijom biraju koga će svrstati u koji klan, ali ja ni s jednim nemam veze – bio je tada odrješit Stamatović.

Klanovi o kojima govori su tzv. škaljarski i tzv. kavački klan koji međusobno ratuju posljednjih šest godina, a u čijim je sukobima do sada ubijeno više od 30 ljudi, među kojima se našlo i pet potpuno nedužnih, kolateralnih žrtava. Cijela priča počela je 2014. kada se do tada jedinstven kriminalni klan iz Kotora, koji je pod sobom imao trgovinu drogom u Crnoj Gori i Srbiji, raspao na dva dijela. Imena su dobili prema malim naseljima u okolici Kotora, Škaljari i Kavač, koja zajedno nemaju ni četiri tisuće stanovnika. Do 2014. kriminalci iz tih naselja bili su dio jedinstvenog mafijaškog klana, a onda su Škaljari iskoristili to što je Goran Radoman, pripadnik dijela klana iz Kavača, zbog nekog prometnog prekršaja završio u pritvoru na Kubi, da bi iz njegova stana u Valenciji ukrali 200 kilograma kokaina.

Drogu je navodno, pisali su crnogorski mediji, uzeo jedan od pripadnika klana da bi se osvetio jer se klan o njemu nije dovoljno brinuo dok je bio u zatvoru. Nestanak droge najprije je bio povod za podjelu klana, a zatim i za krvavi rat. Na čelo kavačkog klana zasjeo je Slobodan Kašćelan, dok je vođenje škaljarskog klana preuzeo Jovica Vukotić koji je prije nešto više od godinu dana završio na odsluženju 15-mjesečne zatvorske kazne na koju ga je zbog korištenja krivotvorenih dokumenata osudio Drugi osnovni sud u Beogradu. A u kontekstu korištenja krivotvorenih dokumenata nedavno se u Hrvatskoj spominjala i Vukotićeva desna ruka, u nedjelju smaknuti Igor Dedović.

Krajem studenog prošle godine, nakon što je hrvatska policija u koordinaciji s USKOK-om i policijama drugih zemalja zaključila mjesecima pripremanu tajnu akciju, utvrđeno je da su mnogi Škaljari, među kojima je bio i Dedović, koristili autentične hrvatske dokumente s krivotvorenim podacima.

Akcija lani u Hrvatskoj

Dedović je preko bivšeg policajca, koji je uhićen u studenom 2019. zajedno s “kraljem Roma” Nusretom Seferovićem koji je bio vođa skupine od 30-ak osoba koja je za crnogorske i srpske mafijaše proizvodila krivotvorene dokumente, pokušao doći do krivotvorene putovnice koju je platio 3500 eura. Sve je funkcioniralo tako da su uhićeni policajci u sustavu MUP-a pronalazili pogodne identitete ljudi koje će koristiti za izradu lažnih dokumenata. Bila je riječ o osobama koje su rođenjem morale imati pravo na državljanstvo RH, a nisu nikada zatražile hrvatske dokumente. Takav dokument, s obzirom na to da je bila riječ o dvojnim državljanima Hrvatske i Srbije, bio bi osnova da se u MUP-u službeno zatraži i izdavanje hrvatske putovnice i osobne iskaznice. Te bi zahtjeve predavali na točno utvrđenim policijskim šalterima, gdje su radili korumpirani policajci. Igor Dedović dobio je putovnicu na ime Dušan Stanić. Je li s njom ušao i u Grčku, za sada nije poznato.