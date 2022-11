Škabrnjani okrenuli leđa Šimpragi: 'Ona i SDSS su nepoželjni, to je jedna zločinačka stranka'

U prigodi Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, predsjednik Vlade Andrej Plenković posjetio je Škabrnju. Uz njega je bila i potpredsjednica Vlade Anja Šimpraga iz SDSS-a, čiji dolazak nije bio predviđen u protokolu.

Ovo je prvi put da je netko iz SDSS-a došao na obljetnicu, a nekolicina Škabrnjana tome se usprotivila. Oni su, naime, okrenuli leđa dok je premijer Plenković u pratnji Šimprage postavljao vijenac, piše 24sata.

- Mi smo okrenuli svoja leđa zbog Anje Šimprage! Ona je nepoželjna, ne samo ona nego i čitav SDSS. To će biti vječno! To je jedna zločinačka stranka i mi je ovdje nikada nismo prihvatili i nećemo nikada. Molili smo Vladu da ne dolaze sa ni jednim članom SDSS-a. Nažalost obećali su nam, ali to nisu ispunili. Do danas nismo ništa znali. Nadali smo se da ona neće doći. Lagali su nas, žalosno i sramota - rekao je predsjednik vijeća Općine Škabrnja Ivan Dražina.

VIDEO Milorad Pupovac u Vukovaru: Predstavnici srpskih organizacija odali su počast ubijenima u Vukovaru 1991. godine polaganjem vijenca u rijeku Dunav