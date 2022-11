Kotromanović: Kada je sudac izrekao da je Gotovina nevin, Milanović je rekao 'treba ga pokupiti, pali motore'

Gostujući u studiju Večernji TV-a bivši ministar obrane Ante Kotromanović, između ostalog, osvrnuo se na boravak predsjednika Zorana Milanovića u Vukovaru te desetu godišnjicu oslobađanja hrvatskih generala.



Predsjednik Milanović danas je u Vukovaru, a sutra u Škabrnji. Kako gledate na taj potez?

- Meni je to OK. Naravno da je puno više žrtava i puno veću ulogu podnio Vukovar, ali Škabrnja je također vrlo bitna. To je malo mjesto kojem treba odati dužnu počast. Nije loše da se svake godine rotira predsjednik, premijer, ministri... pa da se na taj tužni dan oda počast i da se na taj dan ne dijele na lijeve, desne, srednje, ustaše, partizane... - kazao je.

Govoreći o desetoj godišnjici oslobađajuće presude generalima Markaču i Gotovini, Kotromanović je rekao kako je taj dan za njega bio pobjednički. Rekao je i kako su tu presudu gledali kod Milanovića u uredu.

- Kada je sudac jasno i nedvojbeno izrekao da je Gotovina nevin. Jednostavno je rekao (Milanović): 'Treba ga pokupiti, pali motore' - objasnio je Kotromanović dodajući da su zrakoplov odmah pripremili i dodao: 'To je bilo sve super. Pokupili smo ga u Haagu.'

Rekao je kako su znali da će biti doček, ali nisu imali predodžbu da će se okupiti toliki broj ljudi.

Gotovina je u govoru poručio da se treba okrenuti budućnosti i da je rat gotov. To je bila jedna sjajna poruka, ali s druge strane mnogi su je doživjeli kao hladan tuš.

- Mislim, nema osvete. Što je sada Gotovina trebao doći u Hrvatsku i svi oni koji su u jednom trenutku bili loši i zločesti, koji su činili određene stvari koje nisu bile korektne... to je normalna stvar da će se zaboraviti. On je sretan što je oslobođen svih optužbi i što se vratio kao čist čovjek - rekao je Kotromanović.