Sjeverna Koreja objavila propagandni video koji slavi vojnike poginule boreći se za Rusiju

Samo nekoliko dana prije nego što će Kim Jong Un stajati uz ruskog Vladimira Putina i svjedočiti prikazu kineske vojne moći, Sjeverna Koreja objavila je propagandni film koji hvali napore svojih vojnika koji se bore za Rusiju u njezinu ratu protiv Ukrajine. Dvadesetominutni video, koji je objavila sjevernokorejska državna televizija KCTV, prikazuje snažno dramatizirane snimke vojnika na snijegom prekrivenom bojištu kako rukuju oružjem, sastaju se s ruskim vojnicima i postavljaju eksplozive na drveće. Prikazane su i snimke iz zraka za koje se tvrdi da pokazuju štetu koju su nanijeli sjevernokorejski vojnici, uz kadrove eksplozija i ciljanih napada.

Dijelovi videa također naglašavaju patriotizam vojnika, na jednoj snimci čini se da vojnici gledaju u uokvireni portret Kima, dok na drugoj jedan vojnik pritišće obraz na sjevernokorejsku zastavu. Nije jasno koliko je snimki autentično ili je možda inscenirano ili manipulirano, što je uobičajeno u sjevernokorejskoj propagandi, piše CNN. "Oni prikazuju svoje sudjelovanje u ukrajinskom ratu kao veliki podvig, kao još jednu potvrdu (sjevernokorejske) vojne moći i njihove odanosti partiji, državi i samom vođi", rekao je Andrei Lankov, profesor korejskih studija na Sveučilištu Kookmin u Seulu.

Video nudi uljepšanu sliku stanja na terenu, u bojištu poznatom po masovnim jurišima i užasno visokim postotcima gubitaka na ruskoj strani. Zapadni dužnosnici procjenjuju da je trećina od 12.000 sjevernokorejskih vojnika, za koje se vjeruje da su bili dio početnog raspoređivanja, ubijena ili ranjena. Program, koji je isprva bio obavijen velom tajne, kasnije su potvrdili i Pjongjang i Moskva. Posljednjih tjedana Kim je napokon priznao gubitke, održavši dva događaja u kolovozu na kojima je primio obitelji poginulih. Prošlog petka obećao je "lijep život" obiteljima "mučenika" koji su poginuli boreći se za Rusiju, izvijestili su državni mediji. Ranije u kolovozu rekao je da ga "srce boli", a državne fotografije pokazale su ga kako grli uplakane obitelji i kleči pred portretima poginulih vojnika.

Propagandni video u nedjelju također je odao počast tim vojnicima, počevši izjavom da su sudjelovali u operacijama "oslobađanja" ruske regije Kursk u listopadu 2024., nakon iznenadne ukrajinske ofenzive. Također su navedena imena nekih poginulih vojnika i opisano kako su umrli. Desetljećima je sjevernokorejska propaganda naglašavala važnost svoje vojske, ali je "imalo vrlo malo stvarnih događaja o kojima je mogla govoriti", rekao je Lankov, istaknuvši njihov prethodni nedostatak stvarnog bojnog iskustva. "Sada su imali pravi rat u kojem su, općenito govoreći, sjevernokorejski vojnici dobro ratovali", dodao je. "Razumljivo je da će to vjerojatno postati glavna tema njihove domaće propagande, ideološke edukacije i indoktrinacije".

Sjeverna Koreja se približila Rusiji otkako je rat započeo, a stručnjaci upozoravaju da Moskva možda pruža vojnu i tehnološku pomoć Pjongjangu u zamjenu za njegove trupe. I Kim i ruski čelnik Vladimir Putin u srijedu će biti u Pekingu na velikoj vojnoj paradi kojom se obilježava 80. godišnjica završetka Drugog svjetskog rata, što će biti prilika za upečatljiv prikaz jedinstva između dvojice autokratskih vođa i kineskog čelnika Xi Jinpinga. Putovanje će biti Kimov prvi odlazak u Kinu od 2019. Kim, koji je otkako je preuzeo vlast 2011. godine otišao na samo 10 inozemnih putovanja, posljednji put je napustio izoliranu zemlju 2023. kako bi se sastao s Putinom na udaljenom kozmodromu na ruskom dalekom istoku.