RUSKI PREDSJEDNIK U KINI

Putin otkrio što je rekao Xi Jinpingu, govorio i o Trumpu. 'Veoma cijenimo napore i prijedloge...'

VL
Autor
Benjamin Mihoci/Hina
01.09.2025.
u 08:32

Dio izvora sukoba "leži u opetovanim pokušajima zapada da Ukrajinu dovede u NATO", ponovio je Vladimir Putin

Ruski predsjednik Vladimir Putin je u ponedjeljak rekao da su "sporazumi" do kojih je došao s američkim kolegom Donaldom Trumpom na njihovom sastanku u kolovozu otvorili put prema miru u Ukrajini, o kojem će raspravljati s vođama na regionalnom samitu u Kini.

Kijev i njegovi zapadni saveznici nazivaju rusku invaziju na Ukrajinu započetu u veljači 2022. imperijalističkim osvajačkim ratom radi aneksije teritorija dok je Rusija naziva posebnom vojnom operacijom sa svrhom demilitarizacije i denacifikacije Ukrajine.

Putin, indijski premijer Narendra Modi i vođe Bliskog istoka te Srednje, Južne i Jugoistočne Azije prisustvuju na forumu Šangajske organizacije za suradnju u gradu Tianjinu, gdje ih je ugostio kineski predsjednik Xi Jinping.

"Veoma cijenimo napore i prijedloge Kine i Indije za olakšavanje (procesa) rješavanja ukrajinske krize", rekao je Putin na forumu. "Sporazumi postignuti na nedavnom rusko-američkom sastanku na Aljasci, nadam se, također doprinose tom cilju".

Kazao je da je Xiju u nedjelju predstavio postignuća u svojim razgovorima s Trumpom i rad "koji je već u tijeku" kako bi se riješio sukob te da će pružiti više pojedinosti u bilateralnim sastancima s kineskim vođom i drugima. "Kako bi ukrajinska nagodba bila održiva i dugoročna, temeljni uzroci krize moraju biti riješeni". Dio izvora sukoba "leži u opetovanim pokušajima zapada da Ukrajinu dovede u NATO", ponovio je Putin.
FOTO 100 najdojmljivijih fotografija susreta Trump - Putin: Pogledajte kako je Aljaska dočekala svjetske lidere
Ključne riječi
rat u Ukrajini Rusija Vladimir Putin

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
