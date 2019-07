Ministri iz HNS-a nisu došli na sjednicu Vlade. Plenković ih nije ni spomenuo u uvodu

Na sjednicu Vlade nisu došli ministri iz HNS-a. HNS je zaprijetio izlaskom iz Vlade ako Lovro Kuščević ostane ministar uprave. Umjesto Blaženke Divjak i Predraga Štromara došli su državni tajnici. Iz HNS-a su kazali da njihov nedolazak nije vezan uz slučaj Lovre Kuščevića, već da su imali druge obveze koje su dogovorene u trenutku kada se očekivalo da će se sjednica Vlade održati u srijedu poslijepodne.

U srijedu navečer održan je sastanak užeg vodstva HDZ-a. Premijer Andrej Plenković kazao je da Kuščević ostaje ministar. Ujedno je rekao da će sljedeći tjedan održati sastanak sa svim partnerima u parlamentarnoj većini.

Tijek događaja:

8:41 - Vlada je donijela odluku o nabavi višenamjenskog borbenog aviona. "Osniva se međuresorno Povjerenstvo za nabavu borbenih aviona", izvijestio je na sjednici Vlade ministar Damir Krstičević.

"To je nadstranačko pitanje. Sabor se treba uključiti. Samo uz zajedništvo i potporu svih institucija možemo realizirati ovaj projekt. Vijeće za obranu dalo je potporu Vladi. Vlada pokreće proces za nabavu višenamjenskog borbenog aviona. Smatram kako hrvatska vojska i država nisu iste bez borbenog zrakoplovstva. Povjerenstvo će biti nadležno za proces", rekao je ministar Krstičević.

8:30 - U HNS-u tvrde kako nedolazak HNS-ovih ministara nije vezan uz slučaj Lovre Kuščevića. Kažu kako je ministrica obrazovanja Blaženka Divjak u inozemstvu, a i potpredsjednik Vlade Predrag Štromar danas ima druge obveze, koje je dogovorio u trenutku kada se očekivalo da će se sjednica Vlade održati u srijedu poslijepodne. Na iduću sjednicu će, kažu, svakako doći.

8:25 - Osvrnuo se premijer na posjet tvrtki Rimac te se zahvalio Mati Rimcu. "Njegov poslovan uspjeh je primjer kako se mogu privlačiti najveće svjetske kompanije", rekao je Plenković i završio uvodni dio. HNS-ovce nije niti spomenuo.

8:21 - "Za vrijeme naše Vlade ugovorili smo puno sredstava. Izazovi koji su pred nama je predsjedanje za šest mjeseci. Pripreme dobro teku, koordinacija svih aktivnosti, odgovornosti ministara izrazito važna i bitna uloga. Bilo je puno zapleta. Vrlo smo zadovoljni sa sastavom u EP. Ursula von der Leyen, ministrica obrane sjajno surađuje s ministrom Krstičevićem. Imamo dobru suradnju. Bit će pozitivan akter što se tiče Hrvatske", rekao je Plenković na početku sjednice.

"Sa svim novim predloženim liderima europskih institucija imamo jako dobre odnose i oni su pozitivni akteri za sve teme bitne za Hrvatsku, uključujući ulazak u Schengen, eurozonu i pregovore oko novog Višegodišnjeg financijskog okvira EU-a", kazao je premijer.

"Imali smo Nacionalno vijeće za uvođenje eura. Ministar Marić će predstaviti plan", rekao je Plenković.

8:14 - "Nisam prava adresa za pitanja. Ministrica je na službenom putu", rekao je državni tajnik u Ministarstvu obrazovanja Tome Antičić.

8:09 - "Ako se netko služi ucjenom i ultimatumom to je za ozbiljnu analizu", kazao je ministar zdravstva Milan Kujundžić prije ulaska na sjednicu.

7:50 - HNS-ovi ministri nisu došli na sjednicu Vlade. Umjesto Predraga Štromara i Blaženke Divjak, stigli su državni tajnici.

7:45 - "Dok predsjednik Vlade ne odluči drukčije, svi smo ministri - ja, Štromar, svi kolege koji su sada ministri", rekao je Kuščević ispred Banskih dvora.

Ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Nada Murganić također je rekla da o Kuščeviću odlučuje Plenković.

"Ja sam saslušala njegovo obrazloženje, ono što vam je rekao premijer, to je da će on s ministrom još razgovarati, razgovarat će se i s koalicijskim partnerima. Uvijek sam bila stajališta da premijer bira svoje suradnike", istaknula je. Upitana je li ovo kraj suradnje s HNS-om, odgovorila je da će se to znati nakon koalicijskog sastanka.

Ministar branitelja Tomo Medved poručio je da u potpunosti podržava sve što je jučer izrečeno nakon sastanka užeg predsjedništva HDZ-a. "Sačekajmo i budimo strpljivi. Sve je vrlo jasno analizirano i rečeno", poručio je.

