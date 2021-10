Sjećate li se bebe sa snimke koja je potresla svijet? Evo gdje je završila nakon što je prebačena preko žice

Snimka bebe koju roditelji predaju američkom marincu preko bodljikave žice zračne luke u Kabulu obišla je svijet. Snimka je nastala u jeku masovne evakuacije američkih snaga i svih suradnika koji su godinama radili za zapadne zemlje tijekom vojne misije u Afganistanu nakon što su talibani preuzeli vlast.

Priča je ipak dobila sretan kraj. Kako prenose američki mediji, tročlana obitelj sada živi zajedno u Arizoni, a medijima su otkrili detalje drame koja se odvijala na dan kad je snimka nastala.

Baby Lifted By U.S. Marine In Afghanistan (Love Lifted Me)#PrayForAfghanistan #PrayForOurTroops #AfghanistanCrisis #GodIsLove



Seeing this baby lifted to safety makes me think of being lifted by the love of God in the midst of the helplessness of life.



Song Credit Benita Jones pic.twitter.com/m0yhrqgmbH