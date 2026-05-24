Smrtonosna bolest odnosi živote: Postoji niz uznemirujućih sličnosti s katastrofom iz 2014. godine

Epidemija ebole u Demokratskoj Republici Kongo i Ugandi proglašena je prošloga vikenda izvanrednim stanjem u javnom zdravstvu od međunarodnog značaja. Tu je odluku donio glavni direktor Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus, nakon konzultacija s državama na čijem se području bolest proširila. Epidemija je odnijela više od 130 života, a zabilježeno je više od 300 slučajeva oboljenja.

Katastrofalna epidemija ebole pogodila je Zapadnu Afriku između 2014. i 2016. godine. To je bila najveća epidemija otkako je virus prvi put otkriven 1976. godine. Tada je, naime, zaraženo više od 28.600 ljudi. Bolest se proširila kontinentom, slučajeva je bilo i u SAD-u te Europi, a preminulo je 11.325 osoba, navodi The Sun te ističe kako postoje nekoliko sličnosti između dviju epidemija.

Utvrđeno je kako su nesigurni tradicionalni pogrebi odigrali ključnu ulogu u prijenosu ebole. Krajem travnja ove godine, održan je pogreb s otvorenim lijesom 45-godišnje medicinske sestre u Buniji. Nakon ceremonije, mnogi su počeli obolijevati i umirati. Slično se dogodilo i tijekom epidemije prije desetak godina, kada je pogreb poznatog ljekarnika djelovao kao katalizator za smrtonosni virus. Deseci ožalošćenih dodirivali su i ljubili tijelo preminulog, što je izazvalo naglo povećanje broja slučajeva.

Bolest se tijekom obje epidemije brzo proširila u više zemalja te je bilo gotovo nemoguće popratiti sve kontakte preko granica. Također, sličnost je i u tome što su umirali zdravstveni radnici, što ukazuje na prijenos unutar bolnica i kritične propuste u kontroli infekcija. Za razliku od epidemije 2014., koja je potvrđena kao soj ebole Zaire, trenutna epidemija uzrokovana je sojem Bundibugyo. Soj Zaire sada ima vrlo učinkovito cjepivo, no 2014. godine nije postojalo odobreno liječenje. Slično tome, soj Bundibugyo nema odobrena cjepiva ni liječenja.

Virus se ove godine proširio i prije nego što su dužnosnici uopće znali da postoji, a već ima slučajeva oboljenja bez poznatih veza. Sličan problem dogodio se i 2014. kada se ebola mjesecima neprimijećeno širila rije nego što su dužnosnici shvatili s čim se suočavaju.

Još jedna od sličnosti povezana je s oružanim sukobima. Većina smrtnih slučajeva i sumnjivih zaraza ovog mjeseca prijavljena je u pokrajini Ituri koja je središte dugogodišnjeg oružanog sukoba između dviju skupina. Epidemija 2014. također je bila pogoršana oružanim sukobima u zahvaćenim područjima. U izvješću WHO-a iz 2015. navodi se da su Gvineja, Liberija i Sijera Leone, među najsiromašnijim zemljama svijeta, tek izašle iz godina građanskog rata i nemira koji su ostavili temeljnu zdravstvenu infrastrukturu teško oštećenu ili uništenu.