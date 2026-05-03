PODNESENA KAZNENA PRIJAVA

Štenci pronađeni u kanti za smeće na Hvaru: Policija uhitila 71-godišnjaka

Foto: Maška Hvar / Facebook
VL
Autor
Večernji.hr
03.05.2026.
u 10:06

Spasila ih je jedna gošća koja je, šećući gradom, čula neobične zvukove iz kante te ih pronašla.

Policija je uhitila muškarca (71) koji je bacio štence u kantu za smeće na otoku Hvaru krajem prošlog mjeseca, potvrdila je splitsko-dalmatinska policija. "Uhićen je 71-godišnji muškarac za kojeg je utvrđeno postojanje osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo Ubijanje ili mučenje životinja. Nadležnom državnom odvjetništvu podnesena je kaznena prijava", objavila je policija.

Podsjetiimo, štenci su bili odvojeni od majke i svaki je bio stavljen u svoju vrećicu, a pronađeni su bačeni u kanti za smeće. Spasila ih je jedna gošća koja je, šećući gradom, čula neobične zvukove iz kante te ih pronašla. Nakon pronalaska, štenci su odmah odvezeni veterinaru u Stari Grad, a brigu o njima preuzela je volonterka građanske inicijative Maška Hvar.  "Mlijeko za štence trebalo bi nam stići katamaranom u popodnevnim satima. Činimo apsolutno sve što je u našoj moći da maleni prežive unatoč svemu", objavili su tada inicijative.
PU splitsko - dalmatinska policija štenci Hvar

