Znate li koji su najbolje plaćeni poslovi u Hrvatskoj: 'Kako žive ti ljudi...?'

"Tko je osoba s najvećom plaćom koju znate?" - jednostavno pitanje na hrvatskom Redditu otvorilo je Pandorinu kutiju svjedočanstava, anegdota i rasprava o primanjima koja za prosječnog građanina zvuče kao znanstvena fantastika. U vrijeme kada se u Hrvatskoj raspravlja o rastu prosječne plaće na oko 1.500 eura, ova je tema privukla ogromnu pažnju, otkrivajući svijet vrtoglavih iznosa i životnih stilova koji idu uz njih.

Komentari su se brzo napunili pričama o poslovima koji donose bogatstvo. Jedan od primjera koji je izazvao najviše reakcija je onaj o naftnom inženjeru na bušaćoj platformi s mjesečnom plaćom od 30.000 eura, a koji radi samo šest mjeseci u godini. "Kako žive ti ljudi s 360k eura godišnje plaće...", zapitao se jedan korisnik, pokrenuvši raspravu o odricanjima koja takav posao nosi - od odvojenosti od obitelji do fizičkih napora. Ipak, mnogi su se složili da bi se "99 posto ljudi s 1000-1500 mjesečno istog trena mijenjalo". Visoko na ljestvici su i pomorci; spominje se "cappo makine" na brodu s plaćom od 13.600 eura, dok kapetani na kruzerima navodno zarađuju i do 30.000 eura mjesečno.

No, nisu samo poslovi na moru i platformama sinonim za bogatstvo. Veliku pažnju privukla je priča o direktoru jedne internacionalne tvrtke s godišnjim primanjima od oko pet milijuna eura s uključenim bonusima. Opisan je kao "školski primjerak psihopata" koji je toliko "odlijepljen od ostatka zemaljske kugle" da je ismijavao čovjeka jer nosi Rolex, smatrajući ga satom koji "nije luksuzan". Spomenuti su i drugi visoko pozicionirani menadžeri, poput direktora banke s 1,5 milijuna eura godišnje ili izvršnog direktora s 20.000 eura mjesečno bez bonusa. S druge strane spektra, ali jednako impresivno, zvuči priča o "kompjuterašu" koji od kuće "u gaćama" održava softvere za američku firmu uz satnicu od 150 dolara.

Iako su mnogi korisnici dijelili fascinantne priče, pojavila se i doza sumnje. "Bojim se da je 80 posto tih primanja malo preuveličano na 'kava razgovoru'", napisao je jedan komentator, ističući da za ozbiljnu zaradu treba imati sreće i biti spreman na velika odricanja. U raspravi su se našli i saborski zastupnici kao pobjednici u omjeru plaće i uloženog rada, a najpopularniji komentar na cijeloj objavi bio je onaj humoristični: "S obzirom na produktivnost i vrijeme provedeno na redditu u radno vrijeme ta osoba sam ja. 1500 eura za ništa."

Dok je prosječna neto plaća u siječnju 2026. dosegnula 1.511 eura, medijalna plaća, koja bolje oslikava stvarnost, iznosila je 1.304 eura. To znači da polovica zaposlenih zarađuje manje od tog iznosa. S druge strane, manjak radne snage i procvat sektora poput IT-a, turizma i zdravstva stvorili su prilike za iznimnu visoku zaradu.

*uz korištenje AI-ja