Širi se nova prijevara, banka upozorila: 'Ne reagirajte na takve poruke'

Zagrebačka banka upozorila je svoje klijente kako se pojavila nova prijevara. Naime, banka ističe da građanima stižu SMS poruke u kojima se lažno navodi da ih je poslala Zagrebačka banka. U porukama stoji kako je pojedincima račun privremeno blokiran te ih se navodi da otvorite link u prilogu za ponovno aktiviranje.
"Ne reagirajte na takve poruke, ne otvarajte poveznice i ne unosite osobne podatke, uključujući one koje generira token, jer ćete pretrpjeti financijski gubitak", upozorila je Zagrebačka banka te istakla kako se građani mogu informirati o najčešćim oblicima financijskih prijevara putem serijala ZABAci oko na prijevare.
