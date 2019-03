Sindikati su skupljanjem potpisa već triput spriječili namjere vlada, hoće li srušiti i rad do 67 godina?

Kampanjom pod imenom “67 je previše” sindikalisti kreću u rušenje tek donesenog zakona po kojemu će se u Hrvatskoj raditi do 67 godina od 2033., uz petogodišnje prijelazno razdoblje.

U devet godina udruženi sindikati tri puta su uspješno skupljali potpise protiv poteza Vlade pa se vjeruje da će uspjeti i četvrti put. Nervozna reakcija Marka Pavića pokazuje da je Plenkovićev ministar za mirovine itekako svjestan da će sindikati zagorčati život i njemu i premijeru Plenkoviću koji bi do kraja mandata mogao ostati bez jedne od dviju provedenih reformi.

Bijeg u invalidsku mirovinu

Prva uspješna referendumska sindikalna akcija išla je protiv promjene Zakona o radu 2010. godine. Nju je podržalo 717.000 građana nakon čega je Vlada Jadranke Kosor odustala od spornih izmjena. Nekoliko godina poslije slično se dva puta proveo i Zoran Milanović koji je najprije odustao od “outsourcinga” u javnom sektoru, a onda i od privatizacije autocesta. Nijedna od triju sindikalnih inicijativa nije dogurala do referenduma, ali 530.000 do 717.000 skupljenih potpisa natjerali su vladajuće da se povuku prije nego što sporne odluke provedu u djelo. Jesmo li kao društvo nešto bitno izgubili zbog toga što čistačice nisu istjerane iz škola i bolnica i prebačene u privatni sektor ili što ceste nisu prodane privatnim koncesionarima? Vjerojatno nismo!

Hoće li hrvatski građani 2033. godine moći raditi do 67 godina jednako je hipotetičko pitanje danas, kao što je bilo i prije godinu dana? Rijetke su profesije u kojima se može bez poteškoća raditi i do 65., zbog čega ljudi i bježe u razne invalidske i prijevremene mirovine. Sve donedavno privatni se sektor rješavao zaposlenika čim bi prekoračili pedesetu godinu života, no odlaskom mladih mijenja se i odnos prema starijima. Lako je moguće da će za deset ili 15 godina, kad bi svi trebali raditi do 67., tvrtke moliti radnike da ostanu na poslu!

Izbjegavanje referenduma

Danas se o radu u sedmom desetljeću može suditi na temelju dosadašnjeg, uglavnom lošeg iskustva i emocija, ali stvari se mijenjaju preko noći. Skupe li sindikati dovoljno potpisa, Plenkovićeva će se Vlada vjerojatno odlučiti na sve moguće proceduralne poteze, od duge provjere do čekanja na Ustavni sud prije nego što sama odustane ili prepusti građanima da izađu na referendum i kažu žele li raditi do 67 godina.

