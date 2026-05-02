Nepalac koji studira teologiju u Osijeku otkrio prvi kulturni šok u Hrvatskoj: 'Bilo mi je jako teško'

U potrazi za boljim životom te sa željom da pomogne samohranoj majci, Som Bahadur Baraili iz Nepala stigao je prije tri i pol godine u Hrvatsku. No njegova priča potpuno je drukčija od mnogih kakvu imaju njegovi sunarodnjaci u Hrvatskoj jer je Som danas student Evanđeoskog teološkog veleučilišta u Osijeku i vjerojatno jedini Nepalac koji studira u Hrvatskoj.

Ne podnosi ni miris alkohola

– Razlog zašto sam napustio Nepal i došao ovdje bio je, prije svega, to što vjerujem da je Bog imao plan za mene. Drugi vrlo važan razlog bio je taj što sam htio pomoći svojoj majci. Nemam oca, imam samo majku koja je sama odgajala šestero djece, nikada nije išla u školu, ali je vrlo ponizna i dobra osoba. Čitao sam Bibliju i tamo sam pročitao da trebamo poštovati roditelje. Majka je dugo željela imati svoju zemlju i kuću, i ja sam osjetio u srcu da je trebam blagosloviti dok sam još mlad. Zato sam odlučio otići negdje gdje mogu raditi i pomoći joj – počeo je svoju priču 29-godišnji Som Bahadur Baraili s kojim smo razgovarali na Veleučilištu na kojem studira teologiju.

Som je u Hrvatsku stigao kao i većina azijskih radnika, preko agencije kojoj je morao platiti kako bi mu sredila papirologiju. Kada je stigao u Zagreb, prvo je počeo raditi kao dostavljač, no budući da je u smještaju, umjesto njih 10, bilo 20 osoba, morao je potražiti novi posao jer ih je vlasnik smještaja izbacio. Cijela grupa otišla je potom raditi na građevinu u Sisak, no nakon nekoliko tjedana Somu i jednom njegovu prijatelju otvorila se prilika da idu u Dubrovnik. Ondje je trebao raditi kao barista, odnosno barmen. Som je mislio da će ondje raditi u caffe baru koji poslužuje kavu, s čime je imao iskustva, no zapravo je morao raditi na šanku i posluživati piće, uglavnom alkoholno. To mu je ujedno bio prvi kulturni šok u Hrvatskoj.

– Bilo mi je jako teško jer ja ne pijem alkohol i ne podnosim njegov miris. Kod nas u Nepalu baristi rade u kafićima koji poslužuju samo kavu i kolače, a ovdje su to ljudi koji poslužuju alkohol. Bilo mi je jako teško i požalio sam se svom prijatelju, a to je sve čuo jedan moj sunarodnjak. Odveo me u hotel, gdje sam odmah dobio posao. Bio je to hotel s pet zvjezdica – prisjeća se Som. U Dubrovniku je radio kao konobar za posluživanje u sobama, a posebno pamti svoga šefa.

– Menadžer je bio iz Zagreba, jako dobar i vrlo ponizan čovjek koji je suosjećao s radnicima. Takve ljude danas rijetko nalazimo, jer većina želi samo korist, ali on nije bio takav i stvarno sam ga doživio kao brata – ispričao nam je. U Dubrovniku je krenuo u baptističku crkvu gdje je upoznao pastora koji mu je predložio da upiše fakultet u Osijeku, što je Som i učinio. Prijavio se na fakultet, dobio je stipendiju i nakon 18 mjeseci provedenih na krajnjem jugu Hrvatske, stigao je na istok, u Osijek.

Otkrio nam je kako nije oduvijek bio kršćanin, odnosno protestant. Naime, rođen je u strogoj hinduističkoj obitelji, otac mu je bio seoski iscjelitelj. U selu u kojem je živio, kršćana uopće nije bilo.

– U našem selu nije bilo nijednog kršćanina dok se jedna obitelj nije doselila iz drugog grada. Njihova kći se sprijateljila s mojom sestrom i one su išle u crkvu. Kad se moja sestra vratila iz crkve, ja sam vidio da ima puno slatkiša. Pitao sam je gdje je bila, a ona mi je rekla da ne smijem nikome reći, ali da idu na nedjeljno bogoslužje u crkvu i da tamo dobivaju slatkiše. Rekao sam da želim ići s njom i tako smo počeli ići u crkvu – ispričao nam je. Otac je to saznao i zbog toga je počeo kažnjavati njihovu majku.

– Nama nikada ništa nije rekao, ali nju je jako tukao. Znao ju je toliko istući da bi krvarila, a i danas ima ožiljke. To je trajalo pet godina. Smetalo mu je što nam dopušta da idemo u crkvu, a ona nam nikada nam nije ništa rekla jer je vidjela da smo ondje sretni – priča nam Som. No zatim se otac jako razbolio, imao je dijabetes. Jednoga dana rekao je Somu da ode po pastora.

– Kada je pastor došao, moj otac ga je pitao: 'Kako mogu postati kršćanin?' Te večeri cijela obitelj prešla je na kršćanstvo, a idući dan ocu je pozlilo. Preminuo je kao kršćanin i mi smo ga tako i sahranili – kaže nam. U Indiji je kasnije završio teologiju te je radio kao misionar. U Osijeku se danas osjeća kao kod kuće.

Hrvati imaju veliko srce

– Volim mir, prirodu i rijeku, i ovdje imam sve to. Ljudi su jako ljubazni, kad kažem 'dobar dan' svi se nasmiju i osjećam se blisko s ljudima ovdje – kaže. Iako je na početku imao lošija iskustva, danas kaže da Hrvatsku doživljava kao otvorenu zemlju.

– Ljudi su otvoreni i poštuju strance. Mislim da Hrvati imaju veliko srce – kaže nam. Predavanja na fakultetu održavaju se na engleskom jeziku, a nedavno je počeo učiti hrvatski. Uz studij, aktivno pomaže drugim radnicima iz Azije.

– Pokrenuo sam nepalsku kršćansku zajednicu u Osijeku, okupljamo se u baptističkoj crkvi, a jednom mjesečno kuham za azijske radnike jer znam koliko su umorni. Želim im pružiti barem jedan obrok i malo odmora – kaže nam. Najveću podršku i dalje mu pruža majka, iako je daleko. Otkad je u Hrvatskoj, dva puta je posjetio Nepal.