PROMJENA SMJERA

Dali upute svojim građanima koji hrle na ljetovanje u Hrvatsku: Pribojavaju se jedne stvari

Kategorizacija apartmana i soba
Grgo Jelavic/PIXSELL
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
01.05.2026.
u 08:45

Heute navodi da bi posljedica  mogla biti značajno smanjenje ponude, posebno privatnog smještaja koji dosad nije bio registriran

Hrvatska odlučno mijenja smjer u turizmu. Od 1. lipnja 2026. na snagu stupaju stroža pravila koja će izravno osjetiti stotine tisuća turista iz Austrije, ali i iz drugih zemalja koji svakog ljeta hrle na Jadran, piše austrijski Heute. Najvažnija novost, navodi porrtal, je obavezna registracijska oznaka za svaki apartman, sobu ili kuću za odmor. Bez nje više neće biti moguće legalno oglašavati smještaj na platformama poput Airbnb-a i Bookinga. Cilj je suzbijanje sive zone i povećanje sigurnosti gostiju. Heute navodi da bi posljedica  mogla biti značajno smanjenje ponude, posebno privatnog smještaja koji dosad nije bio registriran. Stručnjaci upozoravaju da bi to u popularnim destinacijama moglo dovesti do rasta cijena. Inspektori, lokalna redarstvena tijela pa čak i carina dobit će veće ovlasti u borbi protiv ilegalnog najma. Turistima se savjetuje da pri rezervaciji obavezno provjere ima li objekt registracijski broj u suprotnom riskiraju probleme po dolasku.

Hrvatska želi stati na kraj i pretjeranom party turizmu, piše Heute. U poznatim party-zonama uvode se ograničenja vremena točenja alkohola, a općine dobivaju šire ovlasti u borbi protiv buke i nereda. Posebno stroga pravila odnose se na maloljetnike. Energetska pića smiju se prodavati samo osobama starijima od 18 godina, baš kao i alkohol. Ugostitelji koji to ne budu poštovali riskiraju visoke kazne. 

Za Austrijance, kako piše Heute koji su među najvjernijim gostima na hrvatskoj obali, ljetovanje će biti sigurnije i uređenije. U članku se upozorava da bi to moglo značiti i  manje jeftinih "last minute" ponuda privatnog smještaja. Sunce i more ostaju isti, no pravila igre postaju znatno stroža. Tko planira ljetovanje 2026., dobro je da što prije rezervira registrirani objekt, poručuju Austrijanci. 

Ključne riječi
turistička sezona ljetni odmor Austrija Hrvatska

