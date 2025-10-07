Naši Portali
Tragičan kraj potrage u Sloveniji: Pronađena tijela braće iz Kaštela
TRUMP NOBELOVAC

Trump kandidat za Nobelovu nagradu za mir: Izraelci traže priznanje za 'mirotvorca'

Branka Radman/Hina
07.10.2025.
u 01:00

"Snažno vas potičemo da dodijelite Nobelovu nagradu za mir predsjedniku Trumpu, jer se zavjetovao da se neće smiriti niti stati dok se posljednji talac ne vrati kući"

Forum obitelji, vodeća organizacija rodbine talaca u Izraelu, u ponedjeljak je pozvao na dodjelu Nobelove nagrade za mir američkom predsjedniku Donaldu Trumpu zbog njegove "odlučnosti da donese mir" u regiju. Nobelova nagrada za mir bit će dodijeljena 10. listopada.

U pismu norveškom Nobelovom odboru, Forum obitelji talaca zatočenih u Gazi izjavio je da je Donald Trump "omogućio ono što su mnogi rekli da je nemoguće". "Snažno vas potičemo da dodijelite Nobelovu nagradu za mir predsjedniku Trumpu, jer se zavjetovao da se neće smiriti niti stati dok se posljednji talac ne vrati kući", napisao je Forum u izjavi.

Ovaj poziv dolazi u trenutku kada su u ponedjeljak u Egiptu započeli neizravni pregovori između Izraela i Hamasa, na temelju plana američkog predsjednika za oslobađanje talaca i okončanje rata u Gazi. Trump je javno izjavio da želi osvojiti Nobelovu nagradu za mir, iako stručnjaci smatraju da su mu šanse male.

Američki čelnik se hvali da je riješio šest ili sedam sukoba u isto toliko mjeseci - brojka za koju stručnjaci smatraju da je uvelike pretjerana, navodi agencija France Presse.

