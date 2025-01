Sever: 'Trgovcima će postati jasno da jedino mogu spuštati cijene, onda će ljudi početi prazniti police'

U emisiji Otvorenog HTV-a tema ovog ponedjeljka bio je bojkot trgovina i benzinskih postaja koji se održao ovog petka, a koji se planira nastaviti i ovog tjedna. Platforma 'Halo, inspektore' koja je organizirala ovu akciju građana pozvala je građane da u petak u potpunosti obustave svu kupovinu, kao i da od četvrtka na tjedan dana bojkotiraju tri trgovačka lanca i kupnju tri proizvoda. Josip Kelemen, savjetnik udruge Halo, inspektore, kazao je kako vjeruje da će potrošači podržati ideju potpunog bojkota. Prvi trgovački lanci koje će se uz to bojkotirati bit će Lidl, Eurospin i dm, jer se vjeruje da su preskupi u odnosu na njihove matične zemlje.

- Mi smo slušali želju potrošača koji su rekli zašto žele bojkotirati te trgovačke lance. Pogotovo što smo mi već dulje vrijeme pisali često o problematici cijena u, recimo, Lidlu. I to su potrošači sami dokazivali, pokazivali račune u Hrvatskoj i u Sloveniji. A onda su se referirali na Francusku, Njemačku, Španjolsku. Imali smo primjer gdje smo vidjeli da jedan proizvod u Njemačkoj košta manje od eura, a kod nas dva i pol eura. I onda naša reakcija je, tijekom bojkota, taj isti DM je skinuo tu cijenu, a upravo smo ju objavili sada u komparaciji kako to izgleda u Njemačkoj, Hrvatskoj i u Bugarskoj. I opet je Hrvatska bila najskuplja. Opet je to bilo dva, tri puta više nego, recimo, u matičnoj zemlji - kaže.

Od proizvoda, prvo će se bojkotirati Coca-Cola, voda i deterdžent za pranje posuđa i rublja. Krešimir Sever iz Nezavisnih hrvatskih sindikata kaže kako su podržali prošli bojkot, a iako ne žele da itko posluje s gubitkom, tvrdi kako je ''ovo prešlo sve granice bezobrazluka''.

- Sve dotle dok su police pune, dotle će i oni koji proizvode, pa i dobavljači, trgovci promišljati što će s novom robom koja dolazi od istih proizvođača, gdje isti dobavljači guraju dalje, a ovdje su skladišta u trgovinama puna, ovdje su police pune. Jedini način će im pomalo postajati jasan, je taj da krenu spuštati cijene pa da ljudi prazne police zato što se cijene spuštaju i da onda taj cijeli lanac nanovo funkcionira - kazao je, dodajući kako argument da je Hrvatska ''mala zemlja'' jednostavno ne stoji.

- Slovenci su daleko manji od nas, pa su cijene manje. Onda se govori o prometnoj udaljenosti. Onda kad primijetite da je, primjerice, norveški bakalar, bio daleko jeftiniji u Portugalu negoli što je u Hrvatskoj, onda vidite da ni to ne stoji. Nema nijednog racionalnog objašnjenja, istaknuo je.

- Kukaju da su im zarade premale, da su im stalno iste marže. Naravno, mogu zadržati maržu pod uvjetom da na toj marži dodatno zarađuju, jer im rastu ulazne cijene. Na te ulazne cijene iskrcavaju se marže. Gospodin Bakić radi jednu zanimljivu analizu gdje je spominju te razlike koje se još događaju kod akcijske nabave. Pa da onda zapravo marže se obračunavaju na punu cijenu, ne na ovu akcijsku, pa se zaradi još i više, pojasnio je.

Hrvoje Stojić, glavni ekonomist HUP-a rekao je da je bojkot legitiman jer građani u sklopu demokratskog procesa imaju pravo izražavati nezadovoljstvo cijenama, no upozorio kako je veliki problem i visoki PDV. Između ostalog, pozvao je sindikati trebali podržati i poslodavce.

- Mislim da bi sindikati trebali u okviru nekog socijalnog tripartitnog dijaloga podržati poslodavce kada pričamo o nekim širim temama, kao što je porezno rasterećenje, politika energenata. Poduzetnici plaćaju zadnje dvije godine iznad prosjeka EU zato što agencija HERA nije u stanju dovesti metodologiju da se 2600 MWh priključi na elektroenergetsku mrežu i zbog toga trgovački lanci kao veliki poduzetnici plaćaju cijenu koja je iznad prosjeka EU, napomenuo je.

>> FOTO Internet je pun memeova o bojkotu trgovina. Ovo su najbolje fore