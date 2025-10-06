Naši Portali
TRADICIJSKI KONCERT

Sevdah u Lisinskom slavi 20 godina: pjevaju Nedeljko Bilkić, Dragan Stojković Bosanac, Ilma Karahmet i drugi
06.10.2025.
Ovaj tradicionalni koncert već dva desetljeća okuplja ljubitelje bosanskohercegovačke glazbe, donoseći bogatstvo emotivnih melodija koje odražavaju duboku tradiciju sevdaha.

Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog 4. studenog bit će domaćin jubilarnog, 20. koncerta Sevdah u Lisinskom! Jubilarni koncert okuplja vrhunske izvođače: legendu sevdaha i jednog od najprepoznatljivijih glasova ovog žanra Nedeljka Bilkića, poznatog harmonikaša, skladatelja i člana žirija brojnih pjevačkih natjecanja Dragana Stojkovića Bosanca; zvijezdu bh. scene s bogatom diskografijom Elviru Rahić; vrsnog interpretatora tradicionalne pjesme Esada Kovačevića te mladu divu snažnog vokala Ilmu Karahmet, domaćoj publici poznatu iz RTL-ovog showa Zvijezde u kojemu je odnijela pobjedu. Uz njih, publiku će oduševiti i izvođači nove generacije koji su omiljeni mlađoj publici i uspješno grade svoje karijere: Aleksandra Stojković Džidža, Suzana Spasovka, Sidik Šabanović, Sabina Kasumanović i Pavao Anić.

"Kada smo prije dva desetljeća započinjali ovu priču, cilj nam je bio jednostavan – donijeti ljepotu i emociju sevdaha zagrebačkoj publici i sačuvati ga kao dio kulturne baštine. Danas, nakon svih ovih godina, sretan sam što je Sevdah u Lisinskom prerastao u tradiciju i postao događaj koji publika s nestrpljenjem iščekuje, i što je svake godine rasprodan tjednima unaprijed. Ovo nije samo koncert, ovo je slavlje jedne posebne glazbene emocije koja povezuje generacije i podsjeća nas tko smo i odakle dolazimo." rekao je organizator i idejni tvorac projekta, Tomislav Kašljević. 


Ovaj tradicionalni koncert već dva desetljeća okuplja ljubitelje bosanskohercegovačke glazbe, donoseći bogatstvo emotivnih melodija koje odražavaju duboku tradiciju sevdaha. Na pozornici će nastupiti uz pratnju jedinstvenog Orkestra maestra Dinka Mujanovića, a njihova vrhunska vokalna interpretacija donijet će publici najljepše i najemotivnije pjesme sevdaha, prepunih ljubavi, čežnje i tuge. Repertoar koncerta uključuje svevremene hitove poput Žute dunje, Tebi majko, misli lete, Emina, Ne klepeći nanulama, Čudna jada od Mostara grada i mnoge druge, pjesme koje su kroz povijest izrasle u simbol bosanske glazbene tradicije.
