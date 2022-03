Selotejpom protiv lopova: pogledajte što rade kradljivcima u Ukrajini

Rat u Ukrajini, kao i uvijek, ima dvije strane. Hrabri vojnici i civili koji brane svoje gradove te lopovi koji samo čekaju priliku da se 'obogate'. Denis Ivančić, poduzetnik i jedan od Hrvata koji je ostao u Lavovu (Ukrajina), za 24 sata ispričao je kako se uhvaćene lopove selotejpom veže za stupove javne rasvjete.

Prilika stvara lopova, a u vrijeme nepogoda sve ih je više. Oni spretniji ukradu i nestanu, ali oni 'neiskusni' završe vezani za stup kako bi ih svi vidjeli.

Ukrainians are taping looters all around the country to lamp posts and telephone poles using rope and tape. pic.twitter.com/Zg0aVfeMWD — Vladislav Davidzon (@VladDavidzon) March 1, 2022

Društvenim mrežama kruže brojne fotografije zalijepljenih lopova diljem Ukrajine - kod benzinskih postaja, parkova, gradskih trgova, trgovina.

This is what they do to marauders in Dnipro pic.twitter.com/a5MdFLNb8T — Illia Ponomarenko 🇺🇦 (@IAPonomarenko) March 9, 2022

Kako bi svi znali što su učinili, lopovi uz sebe imaju i komad kartona na kojem je objašnjeno zašto su zalijepljeni za stup. Metro.co objavio je fotografiju muškarca koji je sa spuštenim hlačama zalijepljen selotejpom ispred benzinske koju je planirao opljačkati.

Lopuže su prepuštene milosti građana, koje u većini slučaja nema.

I tako ostaju zalijepljeni i osramoćeni pred javnim sudom.