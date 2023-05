Seksualne igrice para iz Zagreba krenule po zlu: Muškarcu puževi zapeli u anusu, morao na Hitnu

Društvenim mrežama već nekoliko dana kruži nalaz KBC-a Sestre Milosrdnice, i to o jednom neobičnom slučaju koji je zapao dežurne liječnike i zdravstvene djelatnike. Naime, muškarac je došao jer su mu u anusu zapela - tri malena puža.

Kako prenose 24sata, radilo se o 'igricama' ljubavnog para koji je pod plahtama odlučio 'začiniti' svoju seksualnu vezu pa je djevojka u anus svog partnera ugurala tri živa puža s kućicama. Na nesreću muškarca i puževa, oni su zapeli pa je par odlučio potražiti liječničku pomoć.

Dežurni liječnik odlučio je 'ručno' odstraniti nesretne puževe, no to mu nije uspio pa je morao posegnuti za drugim tehnikama, poput pražnjenja crijeva. Inače, u nalazu je pisalo i kako se žalio na pečenje uretre, i to jer mu je partnerica gurala kapaljku u uretru, zbog čega je zatražen pregled urologa.

