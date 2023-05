Muškarac se na Redditu požalio na svoj život s 'mikropenisom': 'Ljubavni život mi je noćna mora'

Nedavno je jedan anonimni Reddit korisnik; koji sam za sebe kaže da ima mali penis; na Redditu otkrio kako sa svojim seksualnim partnericama započne razgovor o toj neugodnoj temi. "Doživio sam mnogo nezgodnih i neugodnih trenutaka", priznao je pod imenom LsZen7, a sve kako kaže, zbog penisa od 9.1 cm.

Za usporedbu, prosječna duljina penisa u erekciji je 13.2 cm, a prema Kinsley Institutu, LsZen7 zaista ima takozvani 'mikropenis' (9.3 cm ili manje) koji pogađa samo oko 0,6% svjetske muške populacije.“Ne zamaram se laganjem ženama o veličini, ali ako u početnoj fazi dođe do takvog razgovora, reći ću pravu veličinu i... nadati se najboljem!", rekao je. Ipak, ponekad već samo priznanje, a kasnije i izvedba, vode do ponižavajućih situacija.

“Mislim da je uglavnom svaka žena s kojom sam bio bila donekle razočarana. Mislim, to sam osjetio i uvijek mi je naravno bilo jako neugodno", požalio se, a prvi je put, kaže, saznao da ima mikropenis kad je kao dijete s roditeljima posjetio liječnika. "Maglovito se sjećam toga, možda sam imao šest godina, no ostalo mi je urezano kako roditelji o tome razgovaraju s liječnikom", opisao je. "Dok sam odrastao, nismo to spominjali, a ja se nisam uopće s tim zamarao."

Međutim, da nešto definitivno nije u redu shvatio je kada je završio srednju školu, a njegov mu je mikropenis ljubavni život pretvorio u pakao. "Izlasci i seks postali su noćna mora", ispričao je. Ipak, neki seks stručnjaci tvrde da mikropenisi paradoksalno mogu poboljšati seksualno iskustvo; jer tjeraju ljude da razmišljaju izvan okvira, no ovaj se korisnik s tim baš i ne slaže, te napominje da se njegov problem proteže i iz van spavaće sobe, jer su ga godinama svi ismijavali.

“Dok sam odrastao izbjegavao sam svlačionice, bazen i plaže, a izbjegavam i pisoare", rekao je, a ponekad bi, priznaje, radio vani sjeo na WC školjku neko 'ciljao' s visokog pisoara. "Čini se da ti da sve to sasvim dobro prihvaćaš", pohvalio ga je jedan korisnik, a da ima još onih koji razumiju problem malog penisa pokazuju i muškarci koji su 2020. godine izašli na ulice Los Angelesa na takozvani "“Small Dong March", u želji da okončaju sramotu povezanu s tim fizičkim problemom. Prošle su godine aktivisti pokrenuli i Dinky One web stranicu za pronalaženje partnera koja se bori protiv pritiska ove vrste i svima koji to žele pomažu sa pronađu svoju srodnu dušu.

