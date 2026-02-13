Jedan u Skupštini, drugi u uredima za branitelje i demografiju, treći u katastru...Ovdje su bicikli koje je Grad Zagreb kupio svojim zaposlenicima

Zaposlenici Gradske skupštine, Poglavarstva, katastra, ali i brojnih drugih gradskih ureda diljem metropole na sastanke i obavljanje službenih obveza ići će na dva kotača. Ukupno 45 službenih bicikala raspoređeno je na 16 lokacija, od središta grada do Sesveta, Dubrave, Maksimira, Susedgrada i Trešnjevke.

Biciklirat će i zaposlenici Gradskog ureda za unutarnju reviziju i kontrolu, Sektora za sport Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade, kao i djelatnici Odjela za gospodarske djelatnosti i rad, uključujući njegove područne odsjeke u Susedgradu i Sesvetama. Bicikli su dostupni i zaposlenicima područnih ureda u Maksimiru, Dubravi i na Trešnjevki.

Osim toga, dostupni su i zaposlenima u Gradskom uredu za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost, zatim u Odjelu za socijalnu skrb te Odjelu za socijalno uključivanje, kao i u Uredu za demografiju, Gradskom uredu za branitelje i Službi za vrednovanje nekretnina. Na popisu su i Sektor za tehničke poslove te poslovi zaštite osoba i imovine Gradskog ureda za digitalizaciju, nove tehnologije i tehničke poslove.

Grad je nabavu službenih bicikala realizirao krajem prošle godine, a prema podacima s platforme iTransparentnost, za njih je tvrtki Matis Outdoor isplaćeno ukupno 24.187,50 eura. Specifikacije koje je Grad dostavio Jutarnjem listu pokazuju kako je riječ o klasičnim gradskim biciklima namijenjenima svakodnevnoj vožnji po asfaltu i kraćim relacijama. Opremljeni su aluminijskim okvirom i kotačima od 28 inča, a imaju i trobrzinski unutarnji mjenjač u glavčini Shimano Nexus, koji zahtijeva manje održavanja od klasičnih vanjskih sustava. Takva konfiguracija prikladna je za gradske rute, ali nije namijenjena brzim vožnjama ni zahtjevnijim usponima.

Kočnice su zatvorenog tipa, takozvane roller brake, koje se često koriste na gradskim biciklima jer su pouzdane u svakodnevnoj uporabi i vožnji po kiši, iako nemaju snagu sportskih disk-kočnica. Svaki bicikl opremljen je LED svjetlima, blatobranima, nogarom, zvoncem i U-lock lokotom, a masa pojedinog bicikla iznosi 15,9 kilograma.