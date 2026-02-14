Mišić: Odgovor Ustavnog suda o dočeku rukometaša otvara ozbiljna pitanja o ulozi suda

Predsjednik zagrebačke Gradske skupštine Matej Mišić ocijenio je u subotu kako odgovor Ustavnog suda na njegov podnesak, da nije ocijenio da postoje pretpostavke za pokretanje postupka nakon vladinog preuzimanja organizacije dočeka rukometaša, otvara ozbiljna pitanja o ulozi tog suda. "Tvrdnja predsjednika Ustavnog suda da 'ozbiljan strukturalni poremećaj ili sustavna disfunkcija' nije kad se upozori da Vlada Republike Hrvatske krši zakone i Ustav pa iz toga izvlači zaključak da nije ni potrebna 'samostalna i objektivna ocjena Ustavnog suda o prirodi i stupnju ozbiljnosti određene pojave' otvara ozbiljna pitanja o ulozi i odgovornosti same institucije", smatra Mišić nakon što je Ustavni sud u petak odbio njegov prijedlog.

Navodi da je njegov podnesak bio upućen na način koji je Ustavnom sudu omogućavao postupanje. "Osnovano sam ukazao na moguću povredu ustavnog poretka i konkretnih odredaba te pozivao na postupanje u skladu s ustavnom ovlasti Ustavnog suda da prati ostvarivanje ustavnosti i zakonitosti", kaže Mišić. Ističe kako je važno naglasiti da Ustavni sud u ovom slučaju nije ni došao u fazu meritornog odlučivanja, zbog čega ocjena ustavnosti tek predstoji u okviru drugih postupaka koji će se pokrenuti.

"Jedan od njih bit će i na sljedećoj sjednici Gradske skupštine Grada Zagreba, gdje ćemo od zastupnika zatražiti suglasnost za inicijativu gradonačelnika da se Ustavnom sudu Republike Hrvatske podnese ustavna tužba radi zaštite ustavnog prava na lokalnu samoupravu", navodi Mišić u priopćenju.

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević u petak je u proceduru Gradske skupštine poslao prijedlog suglasnosti za podnošenje ustavne tužbe radi zaštite ustavnog prava na lokalnu samoupravu zbog postupanja Vlade oko dočeka rukometaša. Tomaševićev prijedlog će se naći pred gradskim zastupnicima na idućoj sjednici Gradske skupštine 24. veljače.

U prijedlogu tužbe tvrdi se da je postupanjem Vlade RH u vezi s organizacijom i provedbom javne manifestacije dočeka hrvatske rukometne reprezentacije održane 2. veljače godine na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu došlo do faktičnog zadiranja u samoupravni djelokrug jedinice lokalne samouprave.

Vlada je, tvrdi se, intervenirala izvan granica svojih ustavnih ovlasti te je faktično onemogućila izvršavanje važećih akata tijela Grada Zagreba, a da pritom nije koristila ustavno predviđeni nadzor zakonitosti i ustavnosti kao jedini dopušteni oblik državne kontrole nad lokalnom samoupravom.