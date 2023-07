Šef CIA-e nakon pobune Wagnera zvao rusku obavještajnu službu: 'Bio je to razgovor na najvišoj razini'

Nakon što je dogovoreno kako će plaćenici Wagnera doći u Bjelorusiju nakon prekinute pobune, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je ovoga petka naredio jačanje granice s Bjelorusijom kako bi se ''očuvao mir u regiji''. Zajedno s Wagnerom u Bjelorusiji nalazi se i šef Jevgenij Prigožin, dok plaćenici moraju vratiti svoje teško naoružanje.

Tijek događaja:

9:20 - Analizu rata donio je i Institut za proučavanje rata (ISW) koji smatra kako ''ukrajinske snage napreduju na istoku i jugu unatoč nedostatku krucijalnih resursa''. Osvrnuli su se na navode generala Valerija Zalužnjeg koji je kazao kako državi nedostaju moderni zrakoplovi. U analizi događaja na tlu, think tank smatra kako su ukrajinske snage provele operacije na najmanje tri fronta ovog petka. Operacije su se nastavile u Melitopolju i Berdjanskom u Zaporižju, dok su snage postignule ''djelomični uspjeh'' na granici Donjecka i Zaporižja, kao i na sjeveru Bahmuta.

8:03 - Britansko ministarstvo obrane ove je subote objavilo najnovije izvješće o ratu u Ukrajini, navodeći kako su ukrajinske trupe prebačene na istočnu obalu Dnjepra na jugu regije Herson. Dodali su kako ovaj premještaj traje od 23. lipnja, dok se borbe pojačavaju u području kod uništenog mosta Antonivka.

