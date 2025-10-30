Securitas Hrvatska ima novu upravu, na čelo tvrtke stiže vrhunski stručnjak

Securitas Hrvatska, vodeća tvrtka u području zaštitarskih i sigurnosnih usluga koja posluje pod okriljem jedne od najvećih svjetskih korporacija sa sjedištem u Švedskoj, u listopadu je dobila novu Upravu. Dužnost predsjednika Uprave preuzeo je Saša Vasilić, dok kao članica Uprave ostaje financijska direktorica Irena Križan.

Saša Vasilić dugogodišnji je član kompanije i iskusni stručnjak koji je cijelu svoju karijeru posvetio području zaštite i sigurnosti. „Saša Vasilić donosi više od 25 godina iskustva u industriji sigurnosti, tijekom kojih je vodio brojne ključne projekte za privatne tvrtke i institucije. Svoj profesionalni put započeo je kao zaštitar, a zahvaljujući predanosti, znanju i voditeljskim sposobnostima napredovao je kroz brojne uloge – od voditelja podružnice i ključnih klijenata, preko voditelja prodaje do funkcije regionalnog direktora za Hrvatsku“, poručuju iz Securitasa te dodaju kako je Vasilić dio kompanije od samih početaka njezina poslovanja i jedan od ključnih graditelja uspjeha na nacionalnoj i međunarodnoj razini.

Vasilić je istaknuti član Hrvatskog ceha zaštitara te obnaša dužnost zamjenika predsjednika Odbora za zaštitu kritične infrastrukture, aktivno doprinoseći razvoju i profesionalizaciji industrije sigurnosti u Hrvatskoj. Govoreći o svojoj novoj funkciji, Vasilić ističe da je njegov fokus usmjeren na tri ključna područja: razvoj i podršku zaposlenicima, jačanje odnosa s klijentima te učvršćivanje Securitasove liderske pozicije uz nastavak procesa digitalne transformacije.

„Pred nama je uzbudljivo novo poglavlje za Securitas, baš uoči obilježavanja naše 15. godišnjice uspješnog poslovanja u Hrvatskoj“, kazao je Vasilić. Iako su zaštitari, naglašava Vasilić, kamen temeljac Securitasa, kompanija neprestano ulaže u razvoj najnovijih tehnologija.

„Predvodimo transformaciju industrije kombinacijom ljudi, tehnologije i znanja, pozicionirajući klijente u središte našeg poslovanja. Na njihove sigurnosne potrebe odgovaramo kvalificiranim i predanim ljudima, dubinskom stručnošću i inovativnim pristupom svakoj od naših usluga. Kombiniramo ih u cjelovita sigurnosna rješenja po konkurentnim cijenama, koristeći najnoviju inteligentnu tehnologiju“, zaključio je novi predsjednik Uprave.

Inače, Securitas Hrvatska dio je globalne Securitas grupe, jednog od vodećih svjetskih sustava sigurnosnih rješenja sa sjedištem u Švedskoj. Na hrvatskom tržištu djeluje od 2011. godine te iduće godine obilježava 15. obljetnicu uspješnog poslovanja. Danas zapošljava više od dvije tisuće djelatnika u dvanaest ureda diljem zemlje, što je čini jednom od najvećih i najstabilnijih zaštitarskih kompanija u Hrvatskoj.

Tvrtka pruža širok spektar usluga koji obuhvaća tjelesnu i tehničku zaštitu, praćenje i nadzor sustava, mobilne intervencije, integrirana sigurnosna rješenja prilagođena specifičnim potrebama klijenata te usluge sigurnosti i zaštite u segmentu avijacije. Securitas Hrvatska surađuje s brojnim domaćim i međunarodnim kompanijama iz različitih industrija – od financijskog i trgovačkog sektora do energetike, industrije i javnih institucija.