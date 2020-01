Ministri komentirali imovinsku karticu Kujundžića: Dužni smo navoditi promjene

Uoči sjednice Vlade koja je zakazana za podne u Banskim dvorima održava se uži kabinet. Ministri su prilikom dolaska odgovarali na novinarska pitanja, a među onim aktualnim je kupnja kuće i imovinska kartica ministra zdravstva Milana Kujundžića. Premijer Andrej Plenković u srijedu je u Davosu rekao da će danas razgovarati s ministrom. U slučaj se uključilo i Povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa.

Kujundžić je za Večernji list potvrdio kako će s premijerom Plenkovićem osobno razgovarati i pojasniti sve dvojbe oko kupovine kuće. - Naravno da ću razgovarati sa premijerom i objasniti sve što treba, tu sigurno nema nikakvog spora i odgovorit ću na sva pitanja. Kako premijeru tako i Povjerenstvu i hrvatskoj javnosti - poručio je ministar zdravstva.

Reakcije ministara na Kujundžića

"Čekamo objašnjenje, ne mogu govoriti više o tome nego što znam. Kolega Kujundžić je dao već nekakva objašnjenja... Ja ne mogu suditi nikome, pa niti njemu", kazao je Oleg Butković. Upitan bi li on u imovinskoj kartici naveo od koga je posudio novac, uzvratio je da osobno nema takvih ambicija, ali da je dužan, kao i svatko od njih, sve što bi radio navesti u imovinsku karticu. Rekao je i da je njegova imovinska kartica u redu, da je sve upisano te da nije ništa kupovao.

Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman rekao je kako nema informacija o navodima vezanim za imovinu ministra Kujundžića."Nisam se uopće bavio time, sinoć sam kasno došao iz Bruxellesa, gospodina Kujundžića poznajem kao uglednom liječnika sa svjetskom reputacijom profesora", ustvrdio je Radman.

Ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek rekla je da problem oko imovinske kartice treba razjasniti sam Kujundžić, dodavši da se ona jako trudi oko svoje imovinske kartice te da svi trebaju biti detaljni i precizni.

Ministar financija Zdravko Marić rekao je kako svi ministri imaju njegovu potporu te da nema nikakvih informacija o slučaju imovinske kartice ministra zdravstva Milana Kujundžića no i da će on sve objasniti. "Potpora je svakom mojem kolegi uvijek bila, mi smo u timu, ne ulazim u privatne odnose, radimo i surađujemo dobro, a on će sve pojasniti", rekao je Marić.

Dodao je kako treba biti oprezniji prilikom ispunjavanja imovinskih kartica te kako o svojim iskustvima sa Povjerenstvom za sprečavanje sukoba interesa "može pričati dva tri dana bez prestanka".

"Tri dana sam bio u Bruxellesu, siguran sam da će kolega Kujundžić sve to objasniti, nemam nikakvih informacija, niti želim imati previše informacija o tome", rekao je.

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković nije posebno željela komentirati Kujundžićev slučaj, već je podsjetila da je i sama imala problem s Povjerenstvom za odlučivanje o sukobu interesa vezano za Nadzorni odbor Komunalnog održavanja u Pločama.

Ministar zdravstva Milan Kujundžić u srijedu je, slijedom upita i nagađanja o vrijednosti obiteljske kuće u Markuševcu, priopćenjem izvijestio da je kuću kupio 2010. godine kreditom od 100.000 eura, da je njezina vrijednost po procjeni stručnjaka, 2016. bila oko 120.000 eura, a da danas vrijedi oko 250.000 eura.

Kujundžić je u priopćenju naveo da su kuću u Markuševcu, veličine 120 metara četvornih, supruga i on kupili 2010. godine kreditom od 100.000 eura podignutim u PBZ uz kamatnu stopu 6,40 posto. "To je vrijeme kada su tržište nekretnina i cijene na najnižoj razini", ističe ministar zdravstva.

U ožujku 2016. godine, sedam mjeseci prije nego je izabran za ministra, navodi Kujundžić, "reprogramirali smo kredit u PBZ-u kreditom od 65 tisuća eura kojeg je moja supruga podigla u OTP banci uz kamatu od 2,99 posto".

"Tržište nekretnina se 2016. godine, (kada sam postao ministar i radio prijavu Povjerenstvu), počelo pomalo oporavljati te su mi stručnjaci rekli da je procijenjena vrijednost kuće u tom trenutku oko 120.000 eura. Zadnje tri godine cijene nekretnina vrtoglavo rastu te bi po procjeni stručnjaka ta ista kuća vrijedila oko 250.000 eura, iako bi, po mišljenju stručnjaka, a s obzirom na lokaciju kuće, teško bilo naći kupca za taj iznos", navodi Kujundžić.