Sastali se Plenković i Meloni. Najavili zajedničku sjednicu dviju vlada

Hrvatski premijer Andrej Plenković i talijanska premijerka Giorgia Meloni nakon sastanka u Rimu u srijedu su ocijenili da su odnosi dviju zemalja izvrsni, pa najavili napore da se oni dovedu na višu razinu, prvenstveno zajedničkom sjednicom dviju vlada u idućoj godini, ali i jačanjem obrambene suradnje. Italija je godinama „prvi ili drugi” trgovinski partner Hrvatske, a trgovinska razmjena iznosi oko 9 milijardi eura, rekao je Plenković nakon sastanka u Palači Chigi. Meloni je pak naglasila da je Italija „privilegirani partner” Hrvatske.

Dvije strane žele „dodatno intenzivirati” tu suradnju, pa za 2026. planiraju sastanak dviju vlada u užem formatu kako bi se „pronašle zajedničke teme” i dala nova dimenzija odnosima, rekao je hrvatski premijer. Plenković je istaknuo da je Hrvatska kao zemlja u procesu prelaska s istočne na zapadnu vojnu tehnologiju spremna u svojoj diverzifikaciji jačati suradnju s Italijom, zemljom s „razvijenom i značajnom vojnom industrijom”.

U tom kontekstu u pripremi je memorandum o suradnji između hrvatske agencije Alan i talijanskih partnera, uz nekoliko drugih procesa „u tijeku”, između ostalog i jednog koji bi mogao uključivati i proizvodnju naoružanja. Meloni je na konferenciji za medije kazala da je s premijerom razgovarala i o ideji organiziranja zajedničkih gospodarskih foruma na temu obrane.

Dvoje premijera razgovaralo je i o sprječavanju ilegalnih migracija, pri čemu je Plenković Meloni zahvalio na suradnju talijanske i slovenske policije koje zajedno s hrvatskim snagama patroliraju na granici s Bosnom i Hercegovinom. Meloni je naglasila da dvije države dijele mišljenje kako se treba ubrzati proces eurointegracije zapadnog Balkana davanjem „konkretne perspektive” tim državama.

„Europa neće biti doista ujedinjena sve dok sve europske nacije ne uđu u obitelj Europske unije”, rekla je talijanska premijerka i dodala da je to u strateškom interesu za obje zemlje. Meloni i Plenković razgovarali su i o jačanju energetske suradnje, pogotovo na sjevernom Jadranu za koji talijanska predsjednica vlade želi da postane „energetski i infrastrukturni hub”.

Hrvatski premijer istaknuo je da Zagreb i Rim „lako pronalaze zajedničke točke” i po nizu međunarodnih tema poput ruske agresije na Ukrajinu, mira na Bliskom istoku i pregovorima o višegodišnjem financijskom okviru Europske unije za razdoblje od 2028. do 2034. godine.

Meloni i Plenković hvalili su i odlične statuse koje talijanska i hrvatska manjina uživaju u dvjema zemljama. Hrvatski premijer naglasio je da Hrvatska želi osigurati da hrvatska manjina u Furlaniji-Julijskoj krajini uživa isti status kao ona u pokrajini Molise. Plenković je posjet Rimu u srijedu započeo u Palači Montecitorio gdje se susreo s predsjednikom Zastupničkog doma Lorenzom Fontanom, političarom iz redova Lege, stranke iz vladajuće talijanske koalicije.

Premijer se potom uputio u predsjedničku palaču gdje se sastao s predsjednikom Sergiom Mattarellom. Plenković je Italiju posjetio dan nakon što se videovezom obratio sudionicima prve Međunarodne konferencije Italofonije, rekavši da je talijanski jezik popularan i raširen u Hrvatskoj te da se konstantno podržava i potiče njegovo učenje, kao i književno prevođenje i izdavačka djelatnost, stoji na stranicama vlade.