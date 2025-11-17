U svibnju 927. ili 926. godine dogodila se Hrvatsko-bugarska bitka u kojoj su Hrvati porazili Prvo Bugarsko Carstvo pod vodstvom kneza Alogobotura. Tome je prethodila 924. godina, kada su Bugari napali Srbiju i porazili župana Zahariju, koji je potom pronašao sklonište u Hrvatskom Kraljevstvu, tada pod vodstvom kralja Tomislava. Upravo je to bio povod napada bugarskog cara Simeona na Hrvatsku u kojem je poslao jednog od svojih knezova. Kao i kod mnogih drugih događaja i likova, i oko ovoga ima povijesnih nepouzdanosti jer je premalo povijesnih izvora. No svakako se dogodilo. I bila bi to lijepa uvertira u ovogodišnje Dane srpske kulture, kako bi se Srbi u Hrvatskoj uključili u hrvatsku proslavu 1100. godišnjice Hrvatskog Kraljevstva, baš kao što je kralj Aleksandar svesrdno podupirao 1000. godišnjicu 1925. godine. I to bi bio odličan doprinos daljnjem zbližavanju i zatopljivanju srpsko-hrvatskih odnosa.