Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 120
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
17.11.2025. u 15:36

U srijedu 19. studenoga u selu Dubravi pokraj Vrbovca tamošnja Češka beseda u povodu 1100. godišnjice Hrvatskog Kraljevstva organizira predavanje pod naslovom "Sveti Václav, suvremenik kralja Tomislava", koje će održati predsjednik Hrvatsko-češkog društva povjesničar i bohemist Marijan Lipovac.

U svibnju 927. ili 926. godine dogodila se Hrvatsko-bugarska bitka u kojoj su Hrvati porazili Prvo Bugarsko Carstvo pod vodstvom kneza Alogobotura. Tome je prethodila 924. godina, kada su Bugari napali Srbiju i porazili župana Zahariju, koji je potom pronašao sklonište u Hrvatskom Kraljevstvu, tada pod vodstvom kralja Tomislava. Upravo je to bio povod napada bugarskog cara Simeona na Hrvatsku u kojem je poslao jednog od svojih knezova. Kao i kod mnogih drugih događaja i likova, i oko ovoga ima povijesnih nepouzdanosti jer je premalo povijesnih izvora. No svakako se dogodilo. I bila bi to lijepa uvertira u ovogodišnje Dane srpske kulture, kako bi se Srbi u Hrvatskoj uključili u hrvatsku proslavu 1100. godišnjice Hrvatskog Kraljevstva, baš kao što je kralj Aleksandar svesrdno podupirao 1000. godišnjicu 1925. godine. I to bi bio odličan doprinos daljnjem zbližavanju i zatopljivanju srpsko-hrvatskih odnosa.

Ključne riječi
Češka Hrvatska manjine

Komentara 4

Pogledaj Sve
Avatar rubinet
rubinet
12:57 17.11.2025.

StaroČeško puno,puno bolje od Jelena.

AC
Ace7777
13:26 17.11.2025.

Sve dati pupiju a malo se obogatio.Parazitira na svojoj manjini a Hrvatskoj radi nered.Dosta je bilo.40 centara a za kaj i tko je potpisao da bi to bilo vlasnistvo SPC TKO JE TU LUD..SRAMOTA

Avatar CUBE
CUBE
11:49 17.11.2025.

Kakvi Česi ? Pa mi savršeno funkcionišemo, ja naredim Pupi izvršava

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

storyeditor/2025-10-09/2025-09-24T002839Z_928582368_RC2WXGAW3YYY_RTRMADP_3_VENEZUELA-MILITARY-RALLY.JPG
Premium sadržaj
UVODNIK

Je li na pomolu prvi rat 'mirotvorca' Trumpa?

Golemoj američkoj vojnoj sili raspoređenoj u vodama oko Venezuele ovih se dana pridružio i najveći ratni brod na svijetu, nosač aviona USS Gerald R. Ford. Iako svoje operacije opravdava borbom protiv krijumčara droge, a dosad su američke snage izvele napade na dvadesetak brodova, u kojima je poginulo gotovo 80 ljudi, Washington dosad nije ponudio ni jedan dokaz koji bi potvrđivao da je doista riječ o krijumčarima droge.

Plenković i Pupovac
Premium sadržaj
3
BORIS BECK

Mladima sto eura za hrvatske kulturne događaje, neka im plate još sto da ne idu na srpske

Tuđman je napravio 90-ih užasno lukavu stvar: podržavao je i održavao HSP kao kontroliranu desnicu, tako da postoje, ali da mu ne postanu previše opasni. Kad bi mu izvana netko predbacio da je Republika Hrvatska ustaška – on bi pokazao na Paragu i društvo i rekao: oni su ustaše, ne mi; Plenković je taj trik pokušao izvesti sa smušenjacima iz Domovinskog pokreta, ali su se pokazali neupotrebljivima, pa sad radi kompromise s desnicom.

Učitaj još

Kupnja