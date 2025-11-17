U svibnju 927. ili 926. godine dogodila se Hrvatsko-bugarska bitka u kojoj su Hrvati porazili Prvo Bugarsko Carstvo pod vodstvom kneza Alogobotura. Tome je prethodila 924. godina, kada su Bugari napali Srbiju i porazili župana Zahariju, koji je potom pronašao sklonište u Hrvatskom Kraljevstvu, tada pod vodstvom kralja Tomislava. Upravo je to bio povod napada bugarskog cara Simeona na Hrvatsku u kojem je poslao jednog od svojih knezova. Kao i kod mnogih drugih događaja i likova, i oko ovoga ima povijesnih nepouzdanosti jer je premalo povijesnih izvora. No svakako se dogodilo. I bila bi to lijepa uvertira u ovogodišnje Dane srpske kulture, kako bi se Srbi u Hrvatskoj uključili u hrvatsku proslavu 1100. godišnjice Hrvatskog Kraljevstva, baš kao što je kralj Aleksandar svesrdno podupirao 1000. godišnjicu 1925. godine. I to bi bio odličan doprinos daljnjem zbližavanju i zatopljivanju srpsko-hrvatskih odnosa.
U srijedu 19. studenoga u selu Dubravi pokraj Vrbovca tamošnja Češka beseda u povodu 1100. godišnjice Hrvatskog Kraljevstva organizira predavanje pod naslovom "Sveti Václav, suvremenik kralja Tomislava", koje će održati predsjednik Hrvatsko-češkog društva povjesničar i bohemist Marijan Lipovac.
Komentara 4
Sve dati pupiju a malo se obogatio.Parazitira na svojoj manjini a Hrvatskoj radi nered.Dosta je bilo.40 centara a za kaj i tko je potpisao da bi to bilo vlasnistvo SPC TKO JE TU LUD..SRAMOTA
Kakvi Česi ? Pa mi savršeno funkcionišemo, ja naredim Pupi izvršava
StaroČeško puno,puno bolje od Jelena.