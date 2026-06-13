Druga strana hrvatskog turističkog raja: Nama ostavljaju iluziju kako se ovdje nikad ne obolijeva niti je moguće ostarjeti

Hrvatski otoci često se u javnosti doživljavaju samo kao mjesta iznimne prirodne ljepote i turističkog uspjeha. Ali, kad zaboravimo turističke razglednice i ljetnu gužvu, postavlja se pitanje kako je na otocima živjeti cijelu godinu? Otočni čelnici, aktivisti, umjetnici i stanovnici otkrivaju i drugu stranu: svakodnevicu obilježenu problemima sa zdravstvom, prometom, otpadom, skupoćom života, bespravnom gradnjom i demografskim pražnjenjem.



Razgovori s gradonačelnicom Supetra Ivanom Marković, hvarskom umjetnicom Tonkom Alujević, načelnikom Šolte Nikolom Cecić-Karuzićem, predsjednikom udruge Otočki sabor Denisom Barićem i starim Šoltaninom Miodragom Tarašićem, vlasnikom jednog od najstarijih kampova u Hrvatskoj, otkrivaju istu sliku iz različitih kutova otočnog života opterećenog specifičnim i kroničnim problemima koje država desetljećima rješava parcijalno ili ih uopće ne rješava. Izdvojili smo deset njihovih najvećih problema. Nisu poredani po važnosti, ionako im svaki od njih život znači.