Hrvatski otoci često se u javnosti doživljavaju samo kao mjesta iznimne prirodne ljepote i turističkog uspjeha. Ali, kad zaboravimo turističke razglednice i ljetnu gužvu, postavlja se pitanje kako je na otocima živjeti cijelu godinu? Otočni čelnici, aktivisti, umjetnici i stanovnici otkrivaju i drugu stranu: svakodnevicu obilježenu problemima sa zdravstvom, prometom, otpadom, skupoćom života, bespravnom gradnjom i demografskim pražnjenjem.
Razgovori s gradonačelnicom Supetra Ivanom Marković, hvarskom umjetnicom Tonkom Alujević, načelnikom Šolte Nikolom Cecić-Karuzićem, predsjednikom udruge Otočki sabor Denisom Barićem i starim Šoltaninom Miodragom Tarašićem, vlasnikom jednog od najstarijih kampova u Hrvatskoj, otkrivaju istu sliku iz različitih kutova otočnog života opterećenog specifičnim i kroničnim problemima koje država desetljećima rješava parcijalno ili ih uopće ne rješava. Izdvojili smo deset njihovih najvećih problema. Nisu poredani po važnosti, ionako im svaki od njih život znači.
Druga strana hrvatskog turističkog raja: Nama ostavljaju iluziju kako se ovdje nikad ne obolijeva niti je moguće ostarjeti
Naših petero sugovornika s Brača, Hvara, Iža i Šolte kaže da život stanovnika na hrvatskim otocima danas najviše opterećuju nedostatak liječnika, skupoća prijevoza, problemi s otpadom, ali i bespravna gradnja, starenje stanovništva i ovisnost o turizmu
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