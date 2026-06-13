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POKUŠAJ OFENZIVE

SAD tvrdi: 'Oborili smo iranske dronove u Hormuzu, koridor ostaje otvoren za prolaz'

Vessels are anchored in the Strait of Hormuz, as seen from Musandam
STRINGER/REUTERS
VL
Autor
Benjamin Mihoci/Hina
13.06.2026.
u 06:57

Prije nego što je Iran gotovo posve blokirao prolaz kako bi odgovorio na američko-izraelsku ofenzivu, tjesnacem je svakoga dana prolazilo oko 130 brodova, ističe se u izvješću

 Američka vojska je kasno u petak rekla da je "oborila" nekoliko iranskih bespilotnih letjelica koje su napadale brodove koji su prolazili Hormuškim tjesnacom nakon što su dvije zemlje ranije signalizirale da se sporazum o okončanju rata približava. "Iran je lansirao više jednosmjernih napadačkih dronova u pokušaju da pogodi komercijalne brodove koji prolaze Hormuškim tjesnacem", napisalo je američko Središnje zapovjedništvo (CENTCOM) u objavi na društvenoj platformi X.

"Američke snage su ih sve oborile u proteklim satima dok se promet u tjesnacu odvija neometano. Međunarodni trgovinski koridor ostaje otvoren za prolaz". Američka vojska nije pružila daljnje pojedinosti. Američki predsjednik Donald Trump je ranije ovog tjedna rekao da američka vojska pomaže naftnim tankerima i komercijalnim brodovima da prođu kroz Hormuški tjesnac u sklopu, kako je rekao, "tajne misije" radi zadržavanja ključnog pomorskog prolaza otvorenim.

Prema izvješću Britanske službe za pomorske trgovačke operacije (UKMTO), manje od 10 brodova svakoga dana prolazi tjesnacem. Prije nego što je Iran gotovo posve blokirao prolaz kako bi odgovorio na američko-izraelsku ofenzivu, tjesnacem je svakoga dana prolazilo oko 130 brodova, ističe se u izvješću.

Hormuški tjesnac je i dalje jedan od najvažnijih tranzitnih pravaca za energente te na njega otpada značaja udio svjetske nafte i ukapljenog zemnog plina.SAD i Iran signalizirali su ranije u petak da se sporazum o okončanju rata približava, dok je viši dužnosnik američke administracije rekao da se obje strane slažu s dokumentom te da Washington očekuje potpisivanje inicijalnog sporazuma nadolazećih dana.

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Arakči rekao je da su promjene još moguće, no da okvirni sporazum daje do znanja da je njegova zemlja izišla snažnija iz rata. "Iran je pobjednik rata sa SAD-om", rekao je na državnoj televiziji. Arakči je rekao da će Iran djelovati s Omanom kako bi zadržao kontrolu nad prometom kroz tjesnac, koji je prije rata služio za prijevoz petine globalnih zaliha nafte i plina. "Naš mač uvijek će visiti nad Hormuškim tjesnacem", rekao je. Takozvani memorandum sporazumijevanja poziva na otvaranje Hormuškog tjesnaca i ukidanje američke blokade iranskih luka, rekli su izvori obje strane.

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Ključne riječi
Donald Trump SAD Hormuški tjesnac

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