Rusija gomila vojsku uz granice članica NATO-a: 'Priprema se rat u svim dimenzijama'

Rusija je proširila svoju vojnu infrastrukturu u blizini granica s članicama NATO-a te se priprema za mogući budući sukob, pokazuje istraga danske javne televizije DR objavljena 10. lipnja u suradnji s više partnerskih medija. Pozivajući se na neimenovane čelnike nordijskih obavještajnih službi i visoke vojne dužnosnike, DR navodi da Moskva pojačava vojnu prisutnost uz granice s Finskom, Norveškom i baltičkim državama, javlja Kyiv Independent.

Prema izvorima uključenima u istragu, prijetnja ruskog napada moguća je u razdoblju od sljedeće jedne do tri godine, budući da europske države još uvijek rade na jačanju vlastitih obrambenih kapaciteta, iako ni Rusija trenutačno nije u idealnoj poziciji. 'To će biti rat koji će se voditi u svim dimenzijama. Vodit će se na kopnu, u zraku, na moru, u svemiru i u kibernetičkom prostoru', rekao je bojnik Brian Nissen.

Danski medij navodi da dokumenti NATO-a iz prošle godine, kao i procjene prijetnji koje su izradile brojne europske zemlje, ukazuju na rastuću opasnost. Švedska vojna obavještajna služba procijenila je da je Rusija povećala broj borbenih postrojbi u sklopu priprema za mogući budući sukob. 'Ne vjerujemo da su ondje samo radi pokazivanja sile. Riječ je o pripremama za mogućnost suočavanja s NATO-om u većem sukobu u budućnosti', izjavio je šef švedske obavještajne službe Thomas Nilsson.

Dan nakon objave istrage, britanski Telegraph objavio je satelitske snimke s geolokacijom koje, prema navodima lista, prikazuju ruske vojne objekte u blizini granica sa zemljama NATO-a. Snimke pokazuju izgradnju novih vojarni, blagovaonica i skladišnih objekata uz različite dijelove granice između Rusije i Finske. Također se gradi nova vojna baza u blizini mjesta Novaja Vilga u ruskoj regiji Kareliji.

Prema pisanju Telegrapha, u blizini granice između Estonije i Rusije primijećena je pojačana prisutnost vojnih vozila, dok se u ruskoj eksklavi Kalinjingradu proširuje vojna baza i povećava broj raspoređenih vojnika. Istraga DR-a i satelitske snimke koje je objavio Telegraph dolaze u trenutku kada europske zemlje i NATO sve češće upozoravaju na potrebu jačanja obrambenih sposobnosti zbog rastućih sigurnosnih prijetnji na istoku Europe.