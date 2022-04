Saša Guttman prva žrtva pada drona, i Banožić upitan

Uz ministre protiv kojih Državno odvjetništvo vodi službene istrage i one koji sami žele otići s ministarske pozicije, u kombinacijama oko najavljene rekonstrukcije Plenkovićeve vlade posljednjih se dana najčešće spominje Maria Banožića.

Ministru obrane, između ostaloga, spočitava se i loša komunikacija vezana uz nedavni pad drona iz Ukrajine u blizini studentskog doma Stjepan Radić.

Milić i Medved kod Banožića

No, kako se neslužbeno doznaje, već je pala prva žrtva komunikacijske katastrofe u kojoj se javnost zapisala kontradiktornim informacijama o tome je li dron nosio bombu i eksploziv ili nije, što još službeno nije razjašnjeno. S glasnogovorničke pozicije u MORH-u smijenjena je Saša Guttman, što su popratile i neslužbene informacije da je ova smjena iznuđena sa samog vrha HDZ-a.

Od ministra Banožića to su, tvrdi tjednik Express, zatražili konkretno potpredsjednik Vlade i ministar branitelja Tomo Medved, koji su u tu svrhu i fizički bili u MORH-u. Izvori u Vladi potvrđuju da su Milić i Medved bili kod Banožića te da je posjet bio vezan uz komunikaciju oko pada letjelice iz Ukrajine, no opovrgavaju da je smjena Saše Guttman posljedica tog posjeta. Promjena njezine pozicije je, tvrde izvori iz Banskih dvora, već prije bila interno dogovorena u MORH-u i nema veze s Milićem i Medvedom.

Neobično je, međutim, da jedan ministar, pa bio on istodobno i na poziciji potpredsjednika Vlade, u pratnji glasnogovornika dolazi u ministarstvo koje vodi netko drugi kako bi uredovao oko komunikacije s javnošću u konkretnom slučaju. Govori to ponešto i o političkoj težini Maria Banožića, o čijoj sudbini na ministarskoj poziciji još nije do kraja odlučeno.

Kad bi Guttman doista bila žrtva takve procjene vrha stranke, značilo bi to da se traži način kako odgovornost za lošu komunikaciju prebaciti na nižepozicioniranu osobu u MORH-u. A to bi pak značilo da će Banožić ostati na ministarskoj funkciji bez obzira na sve što mu zamjera javnost, oporba i pogotovo predsjednik države Zoran Milanović, s kojim ministar ne uspijeva naći zajednički jezik. No, ako je točno ono u što nas uvjeravaju u Banskim dvorima, da nemaju ništa sa smjenom Saše Guttman, Banožićeva pozicija je i dalje pod znakom pitanja.

Rekonstrukcija - do Uskrsa

Kao što smo već izvijestili, više je verzija o tome tko bi ga mogao zamijeniti na funkciji, a posljednje kuloarske informacije govore da će doći do rotacije u timu Andreja Plenkovića, pri čemu bi na čelo MORH-a mogao doći Davor Božinović. Njega bi pak, u ovoj verziji, na funkciji ministra unutarnjih poslova zamijenio glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić. O svemu će, naravno, odlučiti premijer Plenković, koji je od svoje stranke dobio odriješene ruke za rekonstrukciju Vlade koja bi se trebala dogoditi do Uskrsa.