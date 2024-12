Sanja Barić: 'Glasanje o ustavnim sucima nije pravo Sabora već obveza'

Nakon što su vladajući danas s točno rubnih minimalno 76 ruku u Saboru odbili SDP-ov prijedlog opoziva premijera Andreja Plenkovića, pa su vladajući onda izglasali i novu ministricu zdravstva Irenu Hrstić te su usvojili i prijedlog državnog proračuna za iduću godinu, odbivši prvotno sve oporbene amandmane, uslijedila je još jedna epizoda igrokaza oko izbora deset ustavnih sudaca.

Najprije je čelnik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić ponovio da SDP danas neće glasati o izboru ustavnih sudaca jer se nije uvažio njihov prijedlog o odgodi izjašnjavanja o SDP-ovom prijedlogu opoziva premijera Andreja Plenkovića. Dodao je odmah da je SDP o ustavnim sucima spreman glasati sutra, u ponedjeljak, utorak ili kadgod, samo ne danas.

Predsjedniku Sabora Gordanu Jandrokoviću u tom slučaju nije preostalo ništa drugo nego objaviti da će se glasanje o ustavnim sucima morati odgoditi, jer je za njihov izbor potrebna dvotrećinska većina, što znači da u tom poslu, bez ruku SDP-ovih zastupnika, nema ništa. Stoga je Jandroković najavio da će se o tome glasati sutra jer bi današnje inzistiranje na glasanju moglo dovesti do još veće krizne situacije nego što je ova u kojoj se zemlja sad našla. Naime, pojasnio je Jandroković, ako bi se dogodilo da pri današnjem glasanju ustavni suci ne bi bili izabrani, onda cijeli proces izbora ustavnih sudaca treba ponoviti od samog početka, a to znači da Ustavni sud ne bismo imali mjesecima i da se ne bi mogli održati predstojeći predsjednički izbori. A bio bi to takav grandiozno epski politički skandal koji bi mogao završiti pogubno ne samo za vladajuće nego i za veliki dio oporbe, da je trebalo spasiti što se spasiti da. No spasiti se ne može od istine da, i unatoč prolongiranju glasanja za sutra, večeras u ponoć ulazimo u ustavnu krizu. Čeka nas presedanska situacija jer će se po prvi put u povijesti Hrvatske dogoditi da će osvanuti dan u kojem nam zemlja nema Ustavni sud. Tu nam je situaciju s neskrivenim zgražanjem komentirala ustavnopravna stručnjakinja Sanja Barić.

Katastrofa za državu

- Najlakše bi to bilo opisati ovako - zamislite da ste dobili račun za struju čiji je datum dospijeća 6. prosinca i vi na računu imate dovoljno novca za platiti ga odmah, imate i mogućnost iste sekunde to učiniti i internetom i mobitelom, ali baš nećete to napraviti sad već ćete taj račun platiti sutra ili za nekoliko dana. Baš vas je briga, junačite se i kažete - mogu platiti odmah, ali baš neću, platit ću kad ja to budem htio. Eto, to je ta situacija u kojoj se sad nalazimo. Kada se Sabor ponaša tako, kada takvu poruku dobijete sa samog vrha, a Sabor jest najviše predstavničko tijelo hrvatskog naroda, onda je to najgora moguća poruka svim građanima. To nije pljuska, to je apsolutno kršenje svih ideja ustavne vladavine i ustavne obaveze da se izaberu suci Ustavnog suda. To nije samo pravo Sabora, to je njegova obaveza. I to je kršenje prava građana Hrvatske jer se i njihova ljudska prava štite pred Ustavnim sudom. To je narušavanje cjelokupne ideje ustavne demokracije, sistema kočnica i ravnoteža, nadzornih tijela itd. I sad mi, samo na "majke mi", vjerujemo da će se ustavni suci izabrati dan kasnije. I uvjerena sam da hoće, ali sama poruka koja je građanima poslana i u što se zemlju dovelo izvan je svakog uljuđenog načina komentiranja - kazala nam je Sanja Barić dodajući da ovo što se dogodilo Hrvatski sabor ne radi Ustavnom sudu, da to jedna politička stranka ne radi drugoj političkoj stranci, ma koliko god one bile motivirane to jedna drugoj raditi, već da to Hrvatski sabor radi narodu, hrvatskim građanima.

- To je gaženje po onom zadnjem, u kontekstu Ustava i ustavne demokracije. To je katastrofa za državu, za institucije.

Biti i samo jednu sekundu bez Ustavnog suda, a kamoli jedan, dva, tri ili sedam dana, to više nije ni priča o djeci u dječjem vrtiću. Bilo bi prelijepo reći da je to ponašanje djece u vrtiću. To je izvan bilo kakve mogućnosti komentiranja jer upotreba riječi koje bi na pravi način označile takvu vrstu argumentacije i ponašanja ne spadaju u bilo kakvu javni sferu. O tome se ne može govoriti prihvatljivim, uljuđenim i civiliziranim izrazima. To se jedino može opisati i ljude koji to rade jedino se može označiti onim najbrutalnijim riječima psovke - bez imalo milosti kazala je Sanja Barić.

SDP preuzeo Mostovu politiku - što gore, to bolje

Kada smo je dodatno upitali tko za takvu sramotu snosi više odgovornosti - HDZ koji je s izborom ustavnih sudaca toliko odugovlačio da se došlo u opasni "cajtnot" ili SDP koji o ustavnim sucima danas glasati neće, ali sutra hoće - redovita profesorica i predstojnica Katedre za ustavno pravo riječkog Pravnog fakulteta odmah je krivnju usmjerila prema SDP-u.

- Opet ću upotrijebiti istu parabolu. Dobili ste račun za struju čije je dospijeće 6. prosinca, a vama je taj račun dostavljen 5. prosinca. I sad vi kažete - pa što mi HEP račun nije dostavio 1. prosinca ili 1. studenoga pa da se ja i fizički, i psihički, i emotivno, i duhovno pripremim za to da ga platim. I ne samo to, inatite se vi i dalje u smislu - kad su oni meni račun dostavili zadnji dan sad ću i ja njih zafrkavati pa ću račun platiti tri dana poslije. Eto, to vam je to. Naravno da mi možemo reći da se iz pristojnosti račun moglo i trebalo poslati ranije, jer bi to bilo bolje, ali račun je stigao u zakonskom roku. Kao što je, ma kako god to izgledalo i na što god to nalikovalo, i ovo oko izbora ustavnih sudaca obavljeno u ustavnom roku. A da stvar bude gora, nekoliko dana prije saborski Odbor za Ustav se jednoglasno dogovorio o tome. Znači, apsolutno ima volje za taj izbor i apsolutno je postignut dogovor, i sad je svejedno je li taj dogovor postignut 1. lipnja, 1. prosinca ili 5. prosinca, jer - dogovor je tu. U priči o računu to izgleda ovako - novca za platiti taj račun za struju imam, račun mi je stigao u zakonskom roku i mogu ga platiti u zakonskom roku, ali se ja sad junačim i inatim i neću. Iz te je priče jasno tko je tu apsolutno odgovoran. Apsolutno da mi možemo razgovarati o tome da HEP izvoli račune dostavljati ranije jer je to bolje, pametnije i na sve načine mudrije, ali ponavljam - račun je došao u roku i sad ga vi iz čiste obijesti nećete platiti u roku. Sve sam rekla. SDP je sad preuzeo Mostovu politiku - što gore, to bolje. Isključivo Mostova politika bilo je izvođenje marifetluka i gluposti kako se bilo vidljivo. A sad je tu istu vrstu politike SDP, kao jedna ozbiljna opozicijska stranka, dovela u mainstream. To je dno. Naravno, izglasat će oni taj Ustavni sud, preživjet ćemo svi mi to, ali to dugoročno znači da naš politički život ide opasno i strmoglavo prema dolje, što će za društvo imati katastrofalne posljednice. To je takva vrsta ponašanja o kojoj, zbog pristojnosti, u javnom prostiru ne smijem izreći ono što to i zaslužuje. To je strašno za Hrvatsku jer će posljedice ovoga što se sad dogodilo biti još gore - ustvrdila je prof. dr. sc. Sanja Barić.