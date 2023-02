Samsung Galaxy S23 Ultra: Moćni monolit kojeg će svi htjeti nadmašiti

Mama taj želim. Kad klinci prođu pored izloga LEGO trgovine, neoprezni roditelji koji nisu na vrijeme izveli akciju izbjegavanja tog dijela šoping centra, zasigurno se moraju suočiti s takvim zahtjevom djeteta koje upire u najveću moguću kutiju LEGO kockica. Taj deja vu sam imao isprobavajući novi Samsungov mobitel Galaxy S23 Ultra. Ovaj pametni telefon stvoren je da bi bio vrhunac ponude velikih mobitela, a svojom izvedbom opravdava titulu šampiona teške kategorije.

Izgleda poput moćnog crnog monolita kojeg će svi konkurenti pokušavati nadmašiti, ali neće im biti lako. Samsung Galaxy S23 Ultra izvana je gotovo identičan lanjskom modelu i na prvu se može činiti da nema nekih velikih nadogradnji, ali ovo je vjerojatno najbolji mobitel koji danas možete kupiti. Nije za svakoga jer je i velik (dimenzije 77.97 x 163.32 x 8.89mm) i težak (233 grama), a bome i prilično skup (U Hrvatskoj se može nabaviti po preporučenoj maloprodajnoj cijeni od 1,449.00 eura).

Foto: Danijel Lijović

Nudi odlične performanse, vrlo kvalitetne fotografije u gotovo svim uvjetima na krilima nove glavne kamere od čak 200 megapiksela koju prati i bolje softver za obradu fotografija, bolja je stabilizacija videa, konačno je poboljšano trajanje baterije, povećan je i ugrađeni kapacitet prostora za podatke (sada kreće od 256 GB, duplo više od lanjskog modela). Sve to zapakirano je vrlo lijep i elegantan finiš kućišta matirane pozadine i za Samsung uobičajeno visoko kvalitetnog zaslona (6,8").

Sviđa mi se što se Samsung odlučio na manje zakrivljene rubove, sada nisu baš kockasti kao na iPhoneu, ali nisu ni toliko zaobljeni da vam prsti bježe po rubu i remete korištenje po aplikacijama. O zaslonu ne treba trošiti previše riječi, to je segment koji je uvijek bio veliki adut korejskom divu. Sada smo dobili još svjetline ekrana (do maksimalnih 1750 nita), a to znači da bez problema tapkate po mobitelu i po suncu. Također, možete i dosta smanjiti svjetlinu što mi je posebno korisno u večernjim satima kada se još ne uspijevam riješiti mobitela pa mi je ugodnije za oči da mi ekran ne bliješti.

Foto: Danijel Lijović

Ultra ima novu glavnu kameru od čak 200 megapiksela s boljom stabilizacijom slike. Novi foto senzori su i na ultra širokokutnoj kameri i na čak dvije telefoto kamere (3x i 10x). U praksi ćete zapravo najmanje fotografirati s maksimalnih 200 megapiksela jer vam nisu potrebni i zauzimaju puno prostora, a primjetno je i kašnjenje u okidanju takvih fotografija. No, ako želite uhvatiti maksimalno detalja na fotki sada to možete i učiniti. Ovaj senzor koristi tehnologiju za kombiniranje piksela (eng. pixel-binning) kako bi omogućio višestruko procesuiranje za visoke rezolucije odjednom. To pomaže fotografiranju i s manje megapiksela te u uvjetima slabijeg osvjetljenja.

Isprobao sam fotografiranje u teškim uvjetima za bilo koji mobitel - zamračeni unutarnji prostor s umjetnim svjetlom tijekom nastupa legendarnog Henryja Rollinsa u zagrebačkoj Tvornici. Snimati koncerte i s DSLR-om fotoaparatima je zahtjevan posao. Zato nikad nisam fan onih marketinških poruka koje vam govore da mobitel može snimati kao profesionalni SLR fotoaparat. Ne može, ali mobiteli jesu strašno napredovali i zato su i nestali kompakt fotoaparati, a doista se često mogu i snimati profesionalne fotografije.

Kako je to izgleda možete pogledati u sljedećoj fotogaleriji:

Ipak, to je teže u uvjetima dok se u polumraku netko kreće na pozornici. U Tvornici čak nisam došao u prve redove kako bih inače to na koncertima činio iz "foto pita" (prostor između pozornice i publike), nego sam sjeo na tribine i od tamo fotkao Rollinsa koji je stalno radio grimase - a ne želite da vam ljudi u mraku mašu rukama dok ih fotkati jer će to većinom ispasti mutni kadrovi.

Bilo je tako i s Ultrom, dobio sam dosta fotki sa zamućenim pokretima, ali dobio sam i fotografije s čistim detaljima i pozama koje su iskoristive i za objave u print izdanjima. Sve to sjedeći s 20-tak metara udaljenosti, što je puno za mobitel, pogotovo u takvim uvjetima. Zapravo, obzirom na moćniju periskopsku telefoto kameru (10x optički zum) bolje su mi i manje mutne fotografije ispadale kada sam više zumirao, nego manje što je rijetko slučaj na drugim uređajima. Jako sam zadovoljan mogućnostima telefoto kamera koje dakle mogu biti vrlo korisne čak i kad ne snimate na otvorenom po danjem svjetlu.

Foto: Danijel Lijović

Da, i ovdje možete snimati i Mjesec i dobiti sasvim pristojan rezultat, iako ćete se više ispatiti pokušavajući držati mobitel stabilno dok pokušavate Mjesec uloviti u kadar. Nema puno smisla koristiti zumiranje do maksimuma, ali sve do recimo 30x uvećavanja je vrlo iskoristivo i prihvatljive kvalitete.

Selfie kamere je također dobila poboljšanje iako nominalno ima manje megapiksela. Još jedan od onih dokaza da nije sve u nabrijavanju piksela, nego da je bitno imati i kvalitetan softver koji to sve prati. A Galaxy S23 Ultra svoje snažne performanse i procesuiranje svih zadataka pa i bolje obrađivanje fotografije zahvaljuje novom snažnom čipsetu iz tvornica Qualcomma - Snapdragonu 8 Gen 2. To je najjači ovogodišnji čipset za Android mobitele koji je još dorađen posebno za Samsungovu Galaxy seriju.

Foto: Danijel Lijović

To je omogućilo i bolje trajanje baterije što je bila mana na prošlim modelima iako je i dalje isti kapacitet baterije (5000 mAh). Sada sam većinom i u drugi dan korištenja ulazio s preostalom baterijom. Ali, na one intenzivnije dane sam znao imati primjere da sam do 20 navečer ostao s tek 17 posto baterije (uz 4,5 sati uključenog zaslona i malo više od 10,5 sati ugašenog zaslona).

Tijekom intenzivnog fotkanja sam u jednom trenutku osjetio blago zagrijavanje uređaja koje se potom ipak brzo i povuklo. Ipak, u vezi baterije najviše mi smeta što Samsung još uvijek nije napravio veći iskorak u brzini punjenja, Galaxy S23 Ultra podržava jačinu punjenja samo do 45 vata dok je konkurencija odavno već na 66 vata pa čak i 120 vata. Također u kutiji dobijete samo USB-C kabel za punjenje, a ne i klasični punjač. Za napuniti punu bateriju potrebno je više od sata što je slabije od konkurencije, a ako pritom ne koristite Samsungov kabel može vam potrajati i više od 2 sata.

Ukratko rečeno, Ultra nije doživjela puno velikih iskoraka u odnosu na lanjski model, ali je izuzetno dobro zaokružen uređaj koji cilja na najzahtjevnije korisnike velikih zaslona na mobitelima.



PLUSEVI

- moćne performanse

- odličan dizajn i sjajan zaslon

- odlične kamere

- povećan kapacitet prostora za podatke

- bolje trajanje baterije

- korisna S Pen olovka



MINUSI

- visoka cijena (1,449.00 eura)

- presporo punjenje

- velike dimenzije i težina nisu za svakoga

- sporije okidanje u nekim postavkama