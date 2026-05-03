Trik s aluminijskom folijom može otkriti ozbiljan problem s vlagom u vašem domu, evo kako da ga napravite

Ako ste primijetili vlagu u stanu ili kući, primjerice zidove koji izgledaju kao da se “znoje”, to ne mora odmah značiti ozbiljan građevinski problem. Postoji jednostavan trik koji može pomoći da u kratkom roku otkrijete odakle vlaga dolazi, a za njega vam treba tek komad aluminijske folije i malo ljepljive trake, piše Hunker.

Postupak je vrlo jednostavan. Najprije pokušajte što bolje osušiti dio zida na kojem se pojavljuje vlaga, bilo krpom ili dodatnim zagrijavanjem prostora. Kada je površina suha na dodir, izrežite komad aluminijske folije i čvrsto ga zalijepite na zid, pazeći da je cijeli rub dobro zatvoren kako zrak ne bi ulazio. Nakon 24 sata, ili još bolje nakon dva dana, dovoljno je pogledati gdje se nakupila vlaga.

Rezultat je prilično jasan. Ako se kondenzacija pojavi na vanjskoj strani folije, problem je najvjerojatnije u zraku unutar prostorije, odnosno u kondenzaciji. Ako se, pak, vlaga pojavi između zida i folije, riječ je o vlazi koja dolazi iz same konstrukcije zida.

U prvom slučaju rješenje je uglavnom jednostavno. Kondenzacija nastaje zbog loše ventilacije i viška vlage u zraku, pa pomaže redovito provjetravanje, osobito tijekom kuhanja, tuširanja ili sušenja rublja. Dodatno, može pomoći i odvlaživač zraka koji učinkovito smanjuje vlagu u prostoru.

Ako test pokaže da vlaga dolazi iz zida, situacija može biti ozbiljnija. Uzrok može biti problem s temeljima, pukotine kroz koje prodire voda ili loša odvodnja oko kuće zbog koje se voda zadržava uz zidove. U takvim slučajevima često su potrebni građevinski zahvati, što može značiti i veće troškove. Ovaj jednostavan test ne rješava problem, ali može biti vrlo koristan prvi korak. Umjesto nagađanja, brzo ćete znati radi li se o bezazlenoj kondenzaciji ili o nečemu što zahtijeva ozbiljniju intervenciju.