FOTO Objavljena lista najljepših plaža: Na popisu se našle i četiri hrvatske ljepotice, pogledajte gdje se nalaze
Portal The World’s 50 Best Beaches objavio je novu listu najboljih plaža na svijetu za 2026. godinu, kao i regionalne izbore za Europu i Sjevernu Ameriku. Među najljepšim europskim obalama ponovno su se našle i plaže iz Italije i Hrvatske, koje iz godine u godinu potvrđuju svoju atraktivnost, piše slovenski Forbes.
Kako objašnjava suosnivačica platforme Tine Holst, listu ne sastavljaju algoritmi ni popularnost na društvenim mrežama, već više od tisuću iskusnih putničkih stručnjaka. Riječ je o ljudima koji su obišli stotine, pa i tisuće plaža diljem svijeta, a kriteriji uključuju autentičnost, očuvanost prirode, doživljaj prostora, ali i razinu gužve te ukupni osjećaj boravka na lokaciji.
Na europskoj listi dominiraju mediteranske destinacije. Na samom vrhu našle su se grčka plaža Fteri u Kefaloniji i Cala Macarella na španjolskoj Menorci, dok je treće mjesto zauzela Cala dei Gabbiani na Sardiniji. Upravo Italija ima snažnu zastupljenost, s ukupno osam plaža na listi, većinom na Sardiniji, ali i na Siciliji.
Tu je Zlatni rat kod Bola na Braču, Podrače na Makarskoj rivijeri te Martinica također na otoku Braču. Ove lokacije istaknute su zbog kombinacije prirodne ljepote, čistoće mora i relativne očuvanosti u odnosu na masovni turizam.
Zanimljivo je da izbor sve više uključuje i manje razvijene ili manje poznate destinacije, poput Albanije i Turske, dok se među najboljima nalaze i hladnije plaže poput irske Keem, norveške Puinn ili islandske Diamond Beach. Time se potvrđuje trend u kojem putnici sve više traže autentična i manje komercijalizirana mjesta.Na globalnoj razini titulu najbolje plaže na svijetu ove je godine odnijela Entalula Beach na filipinskom otoku Palawan. Stručnjaci ističu kako je riječ o iznimno očuvanoj lokaciji s kristalno čistim morem i osjećajem potpune izoliranosti – upravo onim što moderni putnici sve češće traže.