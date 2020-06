'Samo čovjek koji živi na jugu zna što muči ljude na jugu i kako im pomoći'

HNS je hrabro zakoračio u samostalnu bitku na ovim parlamentarnim izborima, a Vaš je zadatak iznijeti rezultat u nimalo lakoj 10. izbornoj jedinici. Zašto baš Vi i kako to da ste odlučili prihvatiti kandidaturu?

Iza mene su godine rada u politici i brojni uspješni projekti i rezultati, ali ipak vjerujem da je važan dio odluke o mojoj kandidaturi bio rezultat na lokalnim izborima 2017. godine kada sam, unatoč mnogima koji nisu imali baš puno povjerenja, ušao u drugi krug izbora s aktualnim gradonačelnikom Dubrovnika. Izbori su uvijek neizvjesni i svaka izborna jedinica je zahtjevna na svoj način, ali u svemu imam podršku stranke, na čemu sam iznimno zahvalan, i odličnog tima operativnih i radišnih ljudi koji me prate i s kojima činim sve da kao nositelj HNS-ove liste u ovoj kampanji prebacim odličan rezultat koji sam ostvario na zadnjim lokalnim izborima.

Od tih lokalnih izbora je HNS prvi puta ušao u Vladu HDZ-a, što je značajno utjecalo na stranku...

HNS je uvijek išao istim smjerom, a to nikada nije bilo ni lijevo ni desno. Uvijek smo birali građansku, tolerantnu i liberalnu opciju, a s našim partnerima smo radili isključivo na projektima za dobrobit svih građana Hrvatske. Takav je na primjer program subvencioniranja stambenih kredita koji provodi ministar graditeljstva Predrag Štromar i kojim Ministarstvo izravno pomaže otplatu stambenog kredita pri kupnji stana ili kuće, odnosno kredita za izgradnju kuće u trajanju od pet godina. Upravo ta mjera je pomogla da više od 9410 obitelji ima osiguran krov nad glavom! Jednako tako, naš ključni projekt u ovom mandatu bila je obrazovna reforma, na kojoj smo svakodnevno inzistirali i koju je, prema programu HNS-a, provela upravo ministrica Blaženka Divjak, i to nakon što smo desetljećima uporno slušali kako i zašto se ne može provesti. Vjerujem da će birači to prepoznati i vrednovati na izborima.

Što je Vaša prednost u ponudi brojnih kandidata na ovim izborima?

Moja apsolutna prednost je što sam čovjek koji živi na jugu, a našu regiju treba zastupati netko tko ovdje živi, tko razumije probleme i otoka i zaleđa i tko će iz Zagreba donijeti projekte. Dalmacija je, nažalost, zapostavljena i žao mi je da se i sada većina kandidata na listama bavi osobnim obračunima i politiziranjem koje nikome ne donosi ništa dobro. Mene ne zanimaju svađe, ne želim skretati ni lijevo ni desno, nego želim gurati naprijed. Politika mora rješavati probleme koji muče građane i omogućiti im da žive bolje. Ljudima je dosta podjela i pustih obećanja nakon kojih saborski zastupnik sjedne u udobnu fotelju i glumi turista na Markovom trgu, a građani koji su za njega glasali ga više ne vide, ne čuju niti znaju da postoji. Zbog toga mi je cilj da se u Zagrebu izborim za projekte i donesem ih Dalmaciju i Dubrovnik. Znam kako rješavati konkretne probleme, to sam i pokazao na brojnim projektima, i smatrao bih uspješnim mandat na kraju kojeg bi cijela naša regija imala dovoljno pitke vode i riješenu odvodnju, posebno u cilju zaštite okoliša. To je temelj razvoja bilo koje sredine.

Koji su to projekti, kako ih mislite realizirati?

Iako se X. izborna jedinica prostire od Splita do krajnjeg juga, ima neke zajedničke probleme. Rekao bih da su opskrba pitkom vodom i kvalitetno riješena odvodnja ključni za osiguranje našeg razvoja. Iza mene su brojni ozbiljni projekti koji su donijeli ljudima rješenje konkretnih, životnih problema. Primjerice, Dubrovnik danas ima pročistač pitke vode čiju izgradnju sam ja pokrenuo, a kolege nakon mene dovršile. U tijeku je rješavanje dokumentacije za projekt dubrovačke aglomeracije vrijedan 900 milijuna kuna koji će riješiti pitanje otpadnih voda i opskrbe pitkom vodom u Dubrovniku, danas i za buduće generacije. Puno je i manjih, ali životno važnih projekata, slučaj Blata na Korčuli, gdje smo bušenjem pronašli izvor vode dovoljan za opskrbu i razvoj cijelog dijela otoka. Isto se dogodilo i u Trpnju ili Putnikoviću na Pelješcu, gdje smo pronašli izvor vode u mjestu koje nikad nije imalo opskrbu pitkom vodom.

Što je s područjem Stona, Donje Neretve? Prošle godine se tamo dogodilo onečišćenje, a dolina Neretve se dugo bori s morem koje prodire i uništava poljoprivredne površine…

Upravo rješavamo te probleme. U tijeku je realizacija projekta izgradnje i spajanja više desetaka milijuna kuna vrijednih kanalizacijskih sustava koji će zaštititi znameniti Malostonski zaljev od otpadnih voda i nakon toga propusne septičke jame na području Stona, Neuma, Kleka i okolice odlaze u povijest. Istovremeno radimo na projektu “Donja Neretva” kojim ćemo zaustaviti daljnje zaslanjivanje tla u donjem slivu Neretve i provesti ispiranje soli slatkom vodom iz tla koje je već zaslanjeno. To je svakako ključni projekt za održavanje poljoprivredne proizvodnje u dolini Neretve. A to su samo neki od mnogih projekata.

Predlažete i projekt poticaja za obnovu starih kamenih kuća, posebno u zaleđu Dalmacije. Sjećamo se da je bilo takvih inicijativa, ali se nije daleko odmaklo u realizaciji.

To je problem kod velikog broja projekata. Postoji dobra ideja, ali zapne na tko zna kojem problemu poput imovinsko pravnih odnosa, financiranja i slično, i sve s vremenom padne u vodu. Uvjerio sam se na terenu, primjerice u malom zaboravljenom mjestu Trnovici, koliko ljudi žele riješiti taj problem i staviti u funkciju svoju nekretninu, ali im je potrebna pomoć. Kamene kuće su naša tradicija i prepoznatljivost, a mnogi su do sada već pokazali kako se jedan takav projekt može provesti i omogućiti potpuno novi društveni, gospodarski i turistički smjer razvoja. Pogledajte samo Istru. Nekada su kuće u središtu Istre bile puste i zapuštene, sada su to luksuzne kuće za odmor kakve se upravo danas, u vrijeme epidemije u kojoj živimo, najviše traže ili agroturizmi u koje su uključene cijele generacije obitelji. Dubrovačke zidine i Dioklecijanova palača su mamac za goste koji dolaze kako bi ovdje vidjeli našu autohtonost i tradiciju. Obnova tradicijskih kamenih kuća samo će dati dodatni zamah cijeloj priči.

U 10. Izbornoj jedinici je uvijek zanimljiva borba, mnogo je zanimljivih kandidata na listama. Kakav rezultat očekujete?

Ova izborna jedinica predugo pati od toga da u Sabor šalje zastupnike koji niti ovdje žive, niti imaju veze s našim krajem, niti ih je briga za građane s juga koje bi trebali zastupati. Velike stranke uredno postavljaju nositelje lista “odozgo” iz Zagreba, a pojedini kandidati bez srama poručuju da je njihovo samo da privuku birače, a u Sabor će njihovi zamjenici, dok su neki ovdje tek kako bi pokušali osvojiti primamljivi saborski mandat. Nisam analitičar i moj posao nije da procjenjujem, ali očekujem da će građani sve to prepoznati i izabrati one koji će se boriti za njihove interese, jer je krajnje vrijeme da se naša regija stavi na listu prioriteta.