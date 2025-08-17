Šahovska partija na južnom Kavkazu: Iran je zaprijetio oružjem, a svoje interese imaju i Rusija, SAD i Turska

Nakon potpisivanja povijesnog sporazuma između Azerbajdžana i Armenije, sklopljenog pod pokroviteljstvom američkog predsjednika Donalda Trumpa, činilo se da je na južnom Kavkazu konačno otvoren prostor za mir i suradnju. No, kako to često biva u geopolitički krhkom i povijesno zapaljivom dijelu svijeta, tek što se tinta na dokumentima osušila, iz Teherana je stigla poruka koja je poput hladnog tuša spustila temperaturu i optimizam. Iran je, putem svojih političkih i sigurnosnih krugova, jasno poručio da neće tolerirati formiranje tzv. Zangezur koridora, što je odjeknulo kao otvorena prijetnja.