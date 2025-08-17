Šahovska partija na južnom Kavkazu: Iran je zaprijetio oružjem, a svoje interese imaju i Rusija, SAD i Turska

Nakon potpisivanja povijesnog sporazuma između Azerbajdžana i Armenije, sklopljenog pod pokroviteljstvom američkog predsjednika Donalda Trumpa, činilo se da je na južnom Kavkazu konačno otvoren prostor za mir i suradnju. No, kako to često biva u geopolitički krhkom i povijesno zapaljivom dijelu svijeta, tek što se tinta na dokumentima osušila, iz Teherana je stigla poruka koja je poput hladnog tuša spustila temperaturu i optimizam. Iran je, putem svojih političkih i sigurnosnih krugova, jasno poručio da neće tolerirati formiranje tzv. Zangezur koridora, što je odjeknulo kao otvorena prijetnja.
Premium sadržaj
Video sadržaj
19
HRVATSKA JE ZA NJIH OBEĆANA ZEMLJA
Nepalka je ostavila sve i došla u Hrvatsku: Ljudi su ovdje jako dobri. Svi se prema meni odnose s poštovanjem
41
'MRTVU ŽENU OSTAVE NA ULICI'
Njemica preminula, tijelo ostavili. Šokirani zastupnik: 'Ljudi, gdje mi to živimo? Što je ovo? Gdje je policija, sustav?'
7
ŽUTI METEOALARM
Americki pijun (premijer Armenije) Pashimian prvo daje Azerbejdzanu spornu pokrajinu Gornji Karabakh (iz koje su Armenci etnicki ocisceni), a sada i djelove same Armenije (koridor izmedju Turske i Azerbeijana) kako bi se domogao EU jer, eto, "to od nas trazi Zapad". Ovako servilan nije ni AP.