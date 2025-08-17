Naši Portali
NAKON SPORAZUMA AZERBAJDŽANA I ARMANIJE

Šahovska partija na južnom Kavkazu: Iran je zaprijetio oružjem, a svoje interese imaju i Rusija, SAD i Turska

Autor
Hassan Haidar Diab
17.08.2025.
u 21:32

Koridor kroz Zangezur ima stratešku važnost ne samo za Baku već i za Tursku i Zapad. Omogućuje Azerbajdžanu izravnu cestovnu i željezničku povezanost s eksklavom Nahičevan, a time i kontrolu nad transregionalnim protokom robe, prirodnog plina i drugih resursa. U isto vrijeme Turska koridor vidi kao ključan alat za širenje svog utjecaja u regiji, što uključuje ekonomski razvoj, vojnu logistiku i diplomatske inicijative koje osnažuju savez Ankare i Bakua.

Nakon potpisivanja povijesnog sporazuma između Azerbajdžana i Armenije, sklopljenog pod pokroviteljstvom američkog predsjednika Donalda Trumpa, činilo se da je na južnom Kavkazu konačno otvoren prostor za mir i suradnju. No, kako to često biva u geopolitički krhkom i povijesno zapaljivom dijelu svijeta, tek što se tinta na dokumentima osušila, iz Teherana je stigla poruka koja je poput hladnog tuša spustila temperaturu i optimizam. Iran je, putem svojih političkih i sigurnosnih krugova, jasno poručio da neće tolerirati formiranje tzv. Zangezur koridora, što je odjeknulo kao otvorena prijetnja.

NO
nogobus2
21:43 17.08.2025.

Americki pijun (premijer Armenije) Pashimian prvo daje Azerbejdzanu spornu pokrajinu Gornji Karabakh (iz koje su Armenci etnicki ocisceni), a sada i djelove same Armenije (koridor izmedju Turske i Azerbeijana) kako bi se domogao EU jer, eto, "to od nas trazi Zapad". Ovako servilan nije ni AP.

