SAD: Vrhovni sud u središtu kampanje

Sutkinja američkog Vrhovnog suda Ruth Bader Ginsburg, ikona progresivaca, umrla je u petak navečer u 88. godini uz velike počasti obiju stranaka i predsjednika Donalda Trumpa, koji su mahom isticali njezinu predanost građanskim slobodama i ustavu. Pitanje tko će je naslijediti odmah je postalo jedan od ključnih elemenata predizborne predsjedničke kampanje Trumpa i njegova izazivača Joea Bidena.

Ginsburg je bila druga žena u Vrhovnom sudu, a liberali su isticali njezinu predanost omogućavanju prava na pobačaj i općenito ženskih prava. Ginsburg je kao članicu Vrhovnog suda nominirao bivši predsjednik Bill Clinton 1993. Američka politička javnost nije imala puno vremena razmišljati o njezinoj ostavštini jer je lider senatske većine Republikanske stranke Mitch McConnell nedugo nakon smrti Ginsburg rekao da će Trump nominirati, a Senat potvrditi novog suca prije izbora koji se održavaju 3. studenog.

Vrhovni sud vrlo je važna institucija u SAD-u i ima golem utjecaj na zakonodavstvo te predsjednici obiju stranaka imenuju suce prema ideološkim usmjerenjima kandidata. Konzervativci, među njima i McConnell, žele tako imenovati novog suca (čiji mandati nemaju ograničenja, nego gotovo uvijek završavaju smrću ili podnošenjem ostavke) još prije izbora kako bi učvrstili svoju većinu u tom tijelu i, nadaju se, presudno utjecali u budućim desetljećima na neka pitanja, poput prava na pobačaj. Prema mnogim analitičarima, a i tvrdnjama nekih republikanskih kandidata, oni bi bili zainteresirani za to da ograniče to pravo.

No McConnellova je tvrdnja da će odmah, do izbora, završiti proces izbora novog suca, dakle konzervativnog, naišla na žestoku kritiku demokrata i političkih komentatora zato što je upravo ovaj političar kao šef republikanaca u Senatu 2016. blokirao sudačku nominaciju bivšeg predsjednika Baracka Obame nakon što je umro bivši znameniti sudac Antonin Scalia. Obrazloženje republikanaca tada je glasilo da je premalo vremena do izbora te da suca mora imenovati novi predsjednik. Scalia je umro devet mjeseci prije izbora, a Ginsburg mjesec i pol.

Optužbe za žestoko i besramno licemjerje nimalo nije umirilo McConnellovo obrazloženje da danas ista stranka kontrolira Bijelu kuću i Senat, dok je tada predsjednik bio demokrat, a senatska većina republikanska. I sam Obama apelirao je na republikance da ne krše pravilo iz 2016. koje su sami stvorili.