Ipak Rafale, HRZ će napredovati svjetlosnom brzinom

Iznenađenja ipak nije bilo, kao što je Večernji list već najavio, hrvatska vlada je na kraju drugog međunarodnog natječaja za nabavu borbene eskadrile usvojila hrabru odluku i odabrala francuski višenamjenski zrakoplov Rafale F3R! Za 999 milijuna eura, uz obročnu otplatu, Hrvatska će učiniti svjetlosni skok i za dugo vremena osigurati puno snažniji stupanj obrane državnog suvereniteta na kopnu, moru i zraku.

Prvih šest zrakoplova trebali bi se u Hrvatskoj pojaviti tijekom 2024., a preostalih šest iduće, 2025. Ta, 2024. je ključna godina za HRZ stoga što tada izlaze zadnji resursi starih, isluženih MiG-ova 21 i HRZ gubi svoju borbenu komponentu i mogućnost nadzora našeg neba. To se, međutim neće dogoditi, nego će odlukom Vlade Andrja Plenkovića HRZ ne samo zadržati borbenu komponentu, nego nabavom trenutno najboljeg višenamjenskog borbenog aviona Hrvatskoj osigurati najmoćnije sredstvo odvraćanja i obrane kojeg smo ikada imali. Ili kako je to kazao premijer Plenković da je to nabava koja će "promijeniti stratešku snagu zemlje".

Video: Čudesni Francuz gotovo je nevidljiv i 'razgovara' s pilotom

Odluka je objavljena na sjednici vlade, na dan kada se obilježava 30. obljetnica osnivanja HV-a (ZNG), a Plenković je prvo duže od pola sada "trgao živce" dugim uvodom, da bi, napokon, na vrhuncu neizvjesnosti, napokon objavio odluku koju smo čekali godinama. Premijer je odmah i objasnio razloge koji su prevagnuli u korist čudesnog francuskog Rafalea. Jedini od četiri ponuđena zrakoplova (Rafale F3R, Novi američki F-16 blok 70, švedski JAS-39 Gripen i izraelski F-16 blok 30) posjeduje tzv. superkrstarenje, izrazito smanjen radarski i IC odraz te je djelomično nevidljiv, posjeduje daleko najveću nosivost naoružanja i dodatnog goriva (9,5 tona), riječ je o najmodernijoj inačici, moderniziranoj 2018., a kroz međudržavni ugovor s Francuskom osigurana je obročna otplata koja neće ugrožavati financijske sposobnsoti RH.

S objavom odluke čekalo se gotovo pola godine, zbog toga što se zbio katastrofalni potres na Banovini, a onda i treći val pandemije, pa je vlada očito bila procijenila kako bi odluka o najvrijednijoj vojnoj nabavci u povijesti nove Hrvatske bila u to vrijeme neprimjerena. Do samog kraja iz vlade nisu željeli ničim dati naslutiti da li je njihov izbor američki F-16, blok 70/72, dakle najnovija varijanta pouzdanog američkog borbenog zrakoplova ili francuski malo rabljeni Rafale F3R. I jedan i drugi izbor bili bi odlični i gotovo nevjerojatni rasplet dvojbe koja traje 15-tak godina , a činjenica jest da je bilo jako malo onih koji bi pomislili da će, na kraju Hrvatska ipak uspjeti odlučiti se za nabavu ovako modernih i sofisticiranih borbenih zrakoplova.

Prevagu je, u neizvjesnoj utrci između ponude SAD-a i Francuske očito odnjela i vanjskopolitička usredotočenost Hrvatske na EU, te dogovore novijeg datuma da se radi na osnaživanju europskih vojski primarno vojnim nabavkama naoružanja i opreme proizvedene unutar EU. Plenković, kao premijer u drugom mandatu smatra prioritetom uvrstiti RH u Schengenski prostor, potom uvođenjem eura i u euro-zonu, a istodobno hrvatskoj obrambenoj industriji širom otvoriti vrata u novom i izdašnom Europskom obrambenom fondu koji će i našoj industriji i znanstvenim institutima, tako i HV-u potencijalno dati mnoge razvojne mogućnosti, novac i povlastice. SAD pri tome ostaje strateški partner Hrvatskoj, jer neke naredne vojne nabavke, kao i donacije stizat će i dalje iz SAD-a.

Francuska je do sada na tržištu nudile samo nove avione, ali je po prvi put rabljene Rafale ponudila baš Hrvatskoj u rujnu 2020. Pretpostavlja se da će nakon objave izbora Hrvatska i Francuska raditi na sadržaju ugovora, koji bi trebao biti potpisan do kraja ove godine, kako bi naredne, 2022. na obuku od 18 mjeseci bili poslani prvi piloti i tehničari. Za to vrijeme u Hrvatskoj će se raditi na podizanju dodatne infrastrukture, novih kondicioniranih hangara i ostalih prilagodbi postojeće infratrukture, na zagrebačkom Plesu.

Hrvatska nabavlja rabljene Rafale, s, navodno potrošenih oko 7000 sati naleta, dakle s preostalih pola resursa. Rafali će u Francuskoj prije isporuke proći servis i potrebne nadogradnje koje će mu još produžiti vijek i jamčiti Rafale s čak 9000 preostalih sati naleta.

Izbor Rafala bio je izložen kritici nekih jer su skupi, te je cijena sata naleta oko 18.000 eura. Nadalje, stahuje se kako će naši piloti, koji lete na avionima 2. generacije prijeći na avion 4,5 generacije. U MORH-u ne dvoje da su naši piloti spremni za obuku na sofisticiranom Rafaleu.

Foto: ABACA/ABACA/PIXSELL Rafale

Rafale je još uvijek obavijen tajnovitosti, jer još nije do kraja otkriveno kako su Francuzi uspjeli postignuti njegovu gotovo nevidljivost, na radarski odraz od manje o četvornog metra, te kako, kada ugasi radare da ga ne otkriju po radarskom zračenju, svejedno, samo putem IC zraka može obarati protivničke letjelice i gađati ciljeve i 90 km udaljene. No, najvažnije, Rafale se u borbenim akcijama dokazao da je prvi pravi višenamjenski zrakoplov. Njemu ne treba zaštita drugih zrakoplova kada u akciju kreće kao bombarder, niti mu treba elektronska zaštita "nebeskog radara" AWACS-a. Rafale bombarira i gađa ciljeve na zemlji, istodobno ruši ili odvraća letjelice koje ga napadaju i elektronski ometa protuavionske rakete. Za usporedbu, u vojne akcije u Libiji F-16 je kao bombarder kretao u akciju uz zaštitu F-15 i nadzor AWACS-a. Rafale je išao sam. Ovaj je zrakoplov dokazan u ratnim uvjetima, osim u Libiji i u Afganistanu, Maliju, Iraku i Siriji. Dassault Aviation ih je do sada proizvela više od 200, a ubrzava proizvodnju zbog novih narudžbi iz Egipta, Indije, Katara i Grčke, koja ih je naručila 18 komada, a kada su vidjeli da se Hrvatskoj nude i rabljeni, naručila još 10 rabljenih. Kako Grci imaju nekoliko stotina borbenih pilota, već se obučavaju na rabljenim Rafaleima i dobivaju ih prije Hrvatske.

Među one rijetko viđene sposobnosti spada i mogućnost tzv. superkrstarenja, gdje se bez uporabe dodatnog izgaranja (i trošenja goriva) probija zvučni zid. Maksimalna brzina u superkrstarenju iznosi nevjerojatnih 1,4 Macha (više od 1700 km/h) a s forsažom 1,8 Macha 2223 km/h. Zbog toga što Rafale posjeduje dva moćna Snecma motora, pogodan je i za patroliranjue iznad mora, tako da će, po prvi put HRZ, a bez velikog rizika moći nadzirati i naš dio Jadrana, a i daleko šire.