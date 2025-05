SAD odbija izručiti Dragu Vidakovića pa mu zbog nove optužnice određen istražni zatvor

Muke Drage Vidakovića, bivšeg predsjednika uprave Hypo Leasinga Kroatiena s hrvatskim pravosuđem, a i hrvatskog pravosuđa s njim - ne prestaju. Jer dok on iz sigurnosti SAD-a traži obnovu postupka u kojem je zbog primanja još u prosincu 2022. u odsutnosti osuđen na tri godine zatvora, u međuvremenu je protiv njega podignuta nova optužnica kojom ga se tereti za zloporabu povjerenja gospodarskom poslovanju. Zbog koje mu je nedavno određen i istražni zatvor zbog opasnosti od bijega. Odluku o određivanju istražnog zatvora donio je zagrebački Županijski sud i to zbog optužnice koju je protiv Vidakovića u ožujku 2025 podiglo ŽDO Pula. A put do te optužnice bio je gotovo 10 godina dug i počeo je 2015. inspekcijskim nalazom Porezne prave nad nekim tvrtkama, koji je u listopadu 2021. rezultirao pokretanjem istrage, koja je završila i podizanjem optužnice protiv Vidakovića.

Za Vidakovićem je u tom spisu od ožujka 2022. raspisana i međunarodna tjeralica, pozivi na sudska ročišta su mu slani diplomatskim putem jer ima prijavljeno boravište u SAD-u. Vidaković je od početka tog kaznenog postupka nedostupan hrvatskim vlastima, iako je njegova adresa u SAD-u sudu poznata i on na nju prima sudske pozive. Jer iz podataka u spisu proizlazi da mu je na američku adresu dostavljena pouka o pravima, rješenje o provođenju istrage, rješenje o postavljanju branitelja po službenoj dužnosti.... U Hrvatskoj nije boravio nekoliko godina, a iako je međunarodna tjeralica za njim raspisana u travnju 2022., u ožujku 2023. iz SAD-a je došla obavijest da ga se ne može izručiti, jer se prema kalifornijskom zakonu kazneni progon za djela povezna s prevarom mora provesti u roku od četiri godine. Drugim riječima, SAD ga je odbio izručiti, a on uz hrvatsko ima i američko državljanstvo.

Zbog načina na koji je vidio Hypo Leasinga Kroatien u Hrvatskoj je protiv Vidakovića pokrenuto više postupaka, no sve je to uzalud jer je on nedostupan i očito se nema namjeru vraćati ni u Hrvatsku ni na optuženičku klupu.