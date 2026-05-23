TAJNA VEZA

Šokantna tvrdnja Trumpova biografa: 'Zbog Melanije je on postao njegova desna ruka'

The Congressional Picnic at the White House in Washington
Foto: ERIC LEE/REUTERS
Maša Ilotić Šuvalić
23.05.2026.
u 08:19

Biograf Donalda Trumpa, Michael Wolff, otkrio je kako je kontroverzni hollywoodski redatelj Brett Ratner uspio ući u predsjednikov najuži krug unatoč brojnim optužbama za seksualno uznemiravanje.

Ratner, koji je režirao dokumentarac o Melaniji Trump, postao je jedan od najbližih Trumpovih pratitelja u posljednje vrijeme. Prošli tjedan pridružio se predsjedniku na njegovom putovanju u Kinu, gdje je bio u društvu istaknutih milijardera i tehnoloških izvršnih direktora poput Jensena Huanga iz Nvidije i Tima Cooka iz Applea. Prema Michaelu Wolffu, Ratnerov ulazak u Trumpov svijet dogodio se preko Marca Beckmana, dugogodišnjeg Melanijinog savjetnika i šefa kabineta Melania Enterprisesa. "Tip koji je postao Melanijin glavni savjetnik, šef kabineta, marketinški guru, operativni direktor Melania Enterprisesa… očito je poznavao Bretta Ratnera, i to je bila veza“, izjavio je Wolff u novoj epizodi emisije Inside Trump's Head.

Beckman, koji je više od 20 godina surađivao s Melanijom, bio je producent filma o prvoj dami. Ratner je upravo taj film režirao, što mu je otvorilo vrata Trumpovog kruga.

Michael Wolff i suvoditeljica Joanna Coles posebno su istaknuli ironiju Ratnerovog bliskog odnosa s Melanijom, s obzirom na njegovu prošlost. "Možete li zamisliti da bi ured bilo koje druge prve dame odobrio Bretta Ratnera?“ upitala je Coles i dodala: „Mislim, ne kažem da bi Steven Spielberg to učinio, ali ima toliko redatelja koji bi to mogli učiniti.“

Ratner je 2017. godine nestao s holivudske scene nakon što ga je više žena, među njima i glumica Olivia Munn, optužilo za seksualno uznemiravanje. On je sve optužbe odbacio. Warner Bros je tada prekinuo suradnju s njim, a 2023. se preselio u Izrael. Dodatnu kontroverzu stvara i fotografija iz Epsteinovih dosjea na kojoj Ratner sjedi pored Jeffreyja Epsteina s rukom oko neidentificirane žene. Ratner tvrdi da je riječ o njegovoj tadašnjoj zaručnici te da "nikada nije bio u kontaktu" s Epsteinom prije ili nakon snimanja te fotografije.

Ratner se hvali prijateljstvom s Trumpom

Unatoč financijskom neuspjehu dokumentarca o Melaniji, Ratner je, čini se, dobio novu priliku. Trenutno radi na filmu Rush Hour 4, za čije oživljavanje se navodno zalaže i sam Donald Trump.

Ratner se otvoreno hvali svojim novim statusom. Joanna Coles je otkrila: "Jučer sam dobila poruku od prijateljice producentice koja je bila na Filmskom festivalu u Cannesu u kojoj piše da je vidjela Bretta Ratnera kako svima pokazuje fotografije svog novog najboljeg prijatelja Donalda Trumpa u Kini.“

Michael Wolff smatra da Trumpovo zbližavanje s Ratnerom pokazuje da predsjednik gubi povjerenje u svoju okolinu. "Nema nikoga oko njega. Mislim, doslovno. Sada je svatko netko koga treba kriviti", rekao je Wolff, opisujući Ratnera kao Trumpov „sigurnosni pokrivač“.

Predstavnici Melanije Trump, Bretta Ratnera i Marca Beckmana nisu odgovorili na upite medija za komentar.

Michael Wolff Melania Trump Donald Trump

