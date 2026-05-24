Novi detalji pucnjave kod Bijele kuće: 21-godišnji napadač preminuo u bolnici, bio je već poznat vlastima

Osumnjičeni za pucnjavu u blizini Bijele kuće ubijen je u razmjeni vatre s agentima Tajne službe u subotu navečer, potvrdili su dužnosnici. CBS je identificirao osumnjičenog kao 21-godišnjeg Nasirea Besta, muškarca koji je bio poznat Tajnoj službi i imao dokumentiranu povijest mentalnih poteškoća. Američka Tajna služba priopćila je da je u pucnjavi ranjen i jedan prolaznik, no nisu objavljeni dodatni detalji o njegovom stanju. Tajna služba potvrdila je i da nijedan policijski službenik nije ozlijeđen u napadu. Pucnjava je i dalje pod istragom, a zatvaranja cesta oko Bijele kuće vjerojatno će ostati na snazi tijekom noći, piše BBC.

Incident se dogodio ispred Bijele kuće, na križanju 17. ulice i Pennsylvania Avenue NW, u blizini zgrade Eisenhower Executive Office Building, priopćila je Tajna služba. CBS-u su rekli da je ispaljeno između 10 i 20 hitaca. Tajna služba navela je da je muškarac izvukao pištolj iz torbe i počeo pucati neposredno prije 18 sati po lokalnom vremenu u subotu. Policajci Tajne službe uzvratili su vatru i pogodili osumnjičenog, koji je kasnije proglašen mrtvim u bolnici.

CBS je kasnije identificirao tu osobu kao Nasirea Besta. Izvori iz policije rekli su CBS-u da je bio poznat i Tajnoj službi i Metropolitanskoj policijskoj upravi te da je koristio revolver. Izvor upoznat s istragom rekao je CBS-u da je Best u srpnju 2025. pokušao ući u Bijelu kuću te da ga je Tajna služba tada uhitila u njezinoj blizini, nakon čega je neko vrijeme proveo u psihijatrijskoj ustanovi. Izvor navodi da je posljednjih 18 mjeseci živio u Washingtonu. Američki predsjednik Donald Trump u trenutku pucnjave nalazio se u Bijeloj kući, no zasad se nije oglasio o subotnjim događajima. Dužnosnik Bijele kuće rekao je CBS-u da je predsjednik obaviješten o pucnjavi.

Incident se dogodio mjesec dana nakon što je na večeri Udruženja dopisnika Bijele kuće zapucao naoružani napadač. Nakon što su se začuli pucnjevi, novinari u Bijeloj kući hitno su odvedeni u prostoriju za brifinge. Neki od njih tada su snimali, a dok su govorili pred kamerama u pozadini su se mogli čuti pucnjevi. Snimka koju je podijelila glavna dopisnica ABC-ja iz Bijele kuće, Selina Wang, prikazuje kako se baca na tlo dok se preko travnjaka North Lawn čuje rafal pucnjeva. "Rečeno nam je da potrčimo do prostorije za brifinge za medije gdje se sada nalazimo", napisala je Wang na X-u. Reporter CBS Newsa Aaron Navarro rekao je za BBC News da se nalazio na travnjaku North Lawn kada je čuo pucnjeve "koji su u nekim trenucima zvučali kao da dolaze iz različitih oružja, odmah izvan kompleksa".

Kazao je da su se "čim su čuli pucnjeve sagnuli, a zatim je vidio druge novinare kako počinju trčati, dok su agenti Tajne službe vikali: 'Ulazite unutra, ulazite unutra.'" Nakon što su ušli unutra, rekao je da su novinari bili zatvoreni u prostoriji za brifinge oko 30 minuta. Vani su vidjeli agente Tajne službe, a potom i vozila hitne pomoći neposredno izvan kompleksa. Navarro je rekao da nije jasno gdje se točno Trump nalazio unutar Bijele kuće u trenutku pucnjave niti "je li je uopće čuo, budući da se sve događalo na priličnoj udaljenosti". Dodao je da se pucnjava dogodila u prometnom dijelu grada s kafićima i restoranima, no da ondje ipak nije bilo toliko ljudi jer je bio vikend i nakon radnog vremena. "Ovo je zasigurno napet trenutak kada je riječ o sigurnosti predsjednika Trumpa", rekao je Navarro.