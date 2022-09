Zelenski: Bit će još mobilizacija, pokušat će oduzeti još života; Američki ministar o plinovodu: 'Postoji mnogo nagađanja'

Danas je 219. dan od početka ruske invazije na Ukrajinu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u petak će održati hitan sastanak s najvišim dužnosnicima na kojemu će se donijeti "bitne odluke", kao reakcija na planove Rusije da pripoji četiri ukrajinske regije. Predsjednik Joe Biden obećao je u četvrtak da SAD nikada neće priznati ruske teritorijalne pretenzije u Ukrajini. Četiri okupirana područja Ukrajine u petak će postati dio Rusije, priopćio je Kremlj. Ova vijest dolazi nakon što su posljednjih dana održani takozvani referendumi. Glasnogovornik Dmitrij Peskov rekao je da će predsjednik Rusije Vladimir Putin prisustvovati ceremoniji u Kremlju na kojoj će se službeno pridružiti Rusiji. Ukrajinske snage oslobodile su cijeli Kupjansk i protjerale ruske trupe s njihovih preostalih položaja na istočnoj obali rijeke koja dijeli sjeveroistočni ukrajinski grad.

VIDEO Kremlj: Četiri okupirana područja Ukrajine u petak postaju dio Rusije, na ceremoniji pripajanja i Putin

Tijek događaja:

09:10 - Ministarstvo obrane Ujedinjenog Kraljevstva objavilo je informacije obrambene obavještajne službe o situaciji u Ukrajini.

- Zdravstvena opskrba ruskih borbenih trupa u Ukrajini vjerojatno postaje sve gora. Nekim novomobiliziranim ruskim rezervistima naređeno je da sami nabave zalihe prve pomoći, uz savjet da su ženski sanitarni proizvodi isplativo rješenje. Medicinska obuka i svijest o prvoj pomoći vjerojatno su loši - navodi se.

- Nedostatak povjerenja ruskih vojnika u dostatnu medicinsku opskrbu gotovo sigurno pridonosi opadanju morala i nedostatku volje za poduzimanjem ofenzivnih operacija u mnogim jedinicama u Ukrajini - dodaje ministarstvo.

